Grandes jugadores que han vestido la camiseta de Tigres y Toluca

A la espera de la firma, se entiende que Sebastián Córdova firmará con el Toluca en cuestión de tiempo. El movimiento está apalabrado. El mexicano llegará en calidad de agente libre luego de no renovar con Tigres.

De esta forma el creador de juego se une a una lista de jugadores que previo a llegar al cuadro del infierno, vestieron la camiseta de los de la UANL.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

1. Lucas Lobos

Pachuca v Tigres - Apertura 2009 | Jam Media/GettyImages

Lucas es una total y plena leyenda de los Tigres. Sin embargo, el jugador dejó el club cuando su nivel bajó de forma radical luego de una lesión. Toluca le abrió las puertas, sin embargo, el daño en la rodilla llevó a quien en su momento fue seleccionado por México a pasar de noche en el infierno.

2. Héctor Mancilla

Pachuca v Tigres - Apertura 2011 | Jam Media/GettyImages

El chileno es un real delantero de culto. Posiblemente, el jugador de este listado quien mejor rendimiento tuvo en ambas instituciones. Cabe señalar que Héctor fue campeón de goleo tanto con los de la UANL, como con los del Estado de México.

3. Leo Fernández

Toluca v Necaxa - Torneo Clausura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Caso contrario al de Lobos, Leonardo Fernández fue comprado por los Tigres y cedido al Toluca. El jugador en su primera etapa en el infierno tuvo un rendimiento brillante. Dicho nivel le llevó de vuelta a los Tigres, donde no se terminó por adaptar, saliendo de forma total de la plantilla, regresando al Toluca, aunque, esta vez como una compra definitiva.

4. Luis Quiñones

Toluca v Pachuca - Torneo Apertura 2018 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Absoluto trotamundos de la Liga MX que en su momento estuvo cedido dentro de Toluca. Si bien su rendimiento no fue negativo, no hay la más mínima comparación de lo que hizo en su tiempo con los Tigres, hogar donde se ha convertido en una leyenda de todos los tiempos para el club felino luego de ganarlo todo con el equipo del norte de México.

