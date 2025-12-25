Grandes jugadores que han vestido la camiseta de Tigres y Toluca
A la espera de la firma, se entiende que Sebastián Córdova firmará con el Toluca en cuestión de tiempo. El movimiento está apalabrado. El mexicano llegará en calidad de agente libre luego de no renovar con Tigres.
De esta forma el creador de juego se une a una lista de jugadores que previo a llegar al cuadro del infierno, vestieron la camiseta de los de la UANL.
1. Lucas Lobos
Lucas es una total y plena leyenda de los Tigres. Sin embargo, el jugador dejó el club cuando su nivel bajó de forma radical luego de una lesión. Toluca le abrió las puertas, sin embargo, el daño en la rodilla llevó a quien en su momento fue seleccionado por México a pasar de noche en el infierno.
2. Héctor Mancilla
El chileno es un real delantero de culto. Posiblemente, el jugador de este listado quien mejor rendimiento tuvo en ambas instituciones. Cabe señalar que Héctor fue campeón de goleo tanto con los de la UANL, como con los del Estado de México.
3. Leo Fernández
Caso contrario al de Lobos, Leonardo Fernández fue comprado por los Tigres y cedido al Toluca. El jugador en su primera etapa en el infierno tuvo un rendimiento brillante. Dicho nivel le llevó de vuelta a los Tigres, donde no se terminó por adaptar, saliendo de forma total de la plantilla, regresando al Toluca, aunque, esta vez como una compra definitiva.
4. Luis Quiñones
Absoluto trotamundos de la Liga MX que en su momento estuvo cedido dentro de Toluca. Si bien su rendimiento no fue negativo, no hay la más mínima comparación de lo que hizo en su tiempo con los Tigres, hogar donde se ha convertido en una leyenda de todos los tiempos para el club felino luego de ganarlo todo con el equipo del norte de México.
