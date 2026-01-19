Guido Pizarro condiciona la llegada de fichajes para el cierre del mercado de invierno

Guido Pizarro compareció tras el empate entre Tigres y Toluca con una lectura mesurada del partido, al que definió como un choque equilibrado, intenso y con alta carga táctica. El estratega aceptó que ninguno alcanzó su techo futbolístico y subrayó que el resultado refleja un momento de ajustes y búsqueda de regularidad.

“El partido fue parejo, con mucho duelo y muy emparejado en lo táctico. Ambos equipos estuvieron lejos de su máximo nivel”, explicó el técnico auriazul, dejando claro que el contexto del calendario y la exigencia competitiva influyen en el rendimiento. Pizarro evitó excusas, pero sí marcó el punto de partida de su análisis.

Más allá del resultado, el entrenador insistió en que el plantel es consciente de los objetivos que se juegan este semestre, tanto en el ámbito local como internacional. Reconoció la importancia de la conexión con la afición y asumió la responsabilidad de guiar al grupo hacia una versión más sólida y confiable.

“El equipo está muy consciente de los objetivos que tiene y sabemos la importancia de competir. El responsable soy yo, de invitarlos a la mejor versión”, señaló Pizarro, quien transmitió calma y convicción en el proceso. Remarcó que el camino es el trabajo diario y la unión en momentos de exigencia.

El técnico también se refirió a la necesidad de mejorar detalles puntuales, entendiendo que la liga es pareja y no concede márgenes amplios. Pizarro confía en que el plantel tiene las herramientas para elevar su nivel y competir en los torneos que afronta, siempre desde una exigencia interna constante.

En el apartado de refuerzos, el mensaje fue claro y sin rodeos. Tigres busca futbolistas con calidad comprobada y jerarquía, capaces de aportar de inmediato. Pizarro recordó que el club mantiene una plaza de extranjero disponible y que se analiza cuidadosamente en qué posición utilizarla.

“Los jugadores que vengan tienen que aportar, ser de jerarquía y apoyar a la base que nos llevó a competir”, afirmó el entrenador. Aseguró que las necesidades del equipo están claras desde hace tiempo y que hay trabajo conjunto para cerrar incorporaciones que eleven el nivel competitivo.

Finalmente, Pizarro destacó que no existe presión desmedida, sino claridad en los objetivos. Tigres seguirá evaluando el mercado con prudencia, consciente de la doble competencia y del desgaste que implica. La prioridad es fortalecer al plantel con perfiles adecuados y sostener un proyecto competitivo a largo plazo.