Guido Pizarro habla previo al cruce entre Tigres y Seattle Sounders
A los clubes de la Liga MX les ha costado más de lo común la CONCACAF Liga de Campeones esta temporada. Un ejemplo de ello fueron los Tigres de la UANL, quienes consiguieron el boleto a la siguiente ronda en estado de emergencia con un gol sobre la hora de parte de Fernando Gorriarán ante Cincinnati.
El próximo reto para los de la UANL será Seattle Sounders, una de las franquicia más serias de toda la MLS. Guido Pizarro, técnico de la manada dejó en claro que el cruce será complejo por el nivel del rival, sin embargo, esto no cambia el hecho de que los felinos tengan que ser el protagonista sobre el campo.
Partido muy difícil. Tienen un equipo con un entrenador que lleva mucho tiempo y ha logrado cosas importantes, pero confío plenamente en lo que van a hacer mis jugadores. Sabemos la importancia de nuestra localía y de nuestra gente... tendremos que ser protagonistas.Guido Pizarro
Guido tiene claro que el nivel deportivo de su equipo no ha estado ni cerca de lo que mostraron el semestre pasado.
No hemos encontrado regularidad, hemos tenido partidos buenos y otros no tanto, pero sabemos lo importante que es cerrar bien. En Liguilla este equipo es distinto y vamos a afrontar cada partido con esa mentalidad.Guido Pizarro
En medio de la llave ante Seattle, hay un cruce de mucho peso contra Chivas. El técnico dejó bien en claro que para ambos juegos apostará por el equipo estelar.
Pondremos lo mejor el día de mañana y el fin de semana también, entendiendo quien se encuentre mejor, pero para el día de mañana ya prácticamente es la recta final, son partidos decisivos, tanto en Conca como liga, y pondremos lo mejor que está disponible.Guido Pizarro
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.