Guillermo Martínez habla de su rol con selección mexicana

Para muchos, Guillermo Martínez fue el nombre revelación de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. Más de uno considera que el '9' no tiene el perfil para jugar un Mundial, sin embargo, el 'Vasco' no dudó en sumarle a su selección mexicana.

Más allá del pleno voto de confianza que le ha dado el técnico al atacante, Martínez no tuvo minutos en contra de Sudáfrica. A pesar de ello, el jugador no pierde la cabeza y deja en claro que no lo relevante no gira en torno al beneficio personal, sino sobre el bienestar del grupo.

'JAVIER AGUIRRE SABE LO QUE NECESITA PARA EL BENEFICIO DE MÉXICO' 🤝



Aunque no tuvo minutos ante Sudáfrica, Memote Martínez señaló que confía en el criterio de su director técnico.



Vía: TUDN. #LaCopaxFSMX https://t.co/ZFkP2IarvY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 15, 2026

Sobre el tema de minutos, siempre he sido muy respetuoso porque creo que él tiene suficiente recorrido para saber qué va a pasar en el juego y lo que necesita para el beneficio de México. Lo más importante es hacia dónde vamos como grupo. Guillermo Martínez

Sobre el próximo duelo de México en contra del cuadro de Corea del Sur, el delantero centro de los Pumas de la UNAM predice un encuentro de alto voltaje donde habrá mucho ritmo sobre el campo.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Va a ser un partido complicado. Vimos su partido (ante Chequia). Sabemos que tendremos que estar enfocados durante todo el partido para llevarnos los tres puntos. Vamos partido a partido y nuestro foco, ahora, está en el partido contra Corea, que será muy disputado y de mucha tensión. Guillermo Martínez

En cuanto a la posición de centro delantero nada ha de cambiar al interior de la selección mexicana. Raúl Jiménez partirá como el número uno en contra de Corea del Sur.

El duelo pasado fue Armando Martínez quien tuvo rodaje al entrar de cambio por Jiménez. Habrá que ver si el escenario y las necesidades del juego abren la puerta que Guillermo Martínez pueda tener sus primeros minutos en una Copa del Mundo.