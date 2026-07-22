Guillermo Ochoa anuncia su retirada tras 22 años de carrera profesional

Después de 22 años de carrera como futbolista, 12 títulos conquistados a nivel de clubes y de selección, y más de 800 partidos a sus espaldas, Guillermo "Memo" Ochoa ha puesto punto y final a su etapa como futbolista.

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes. Ser portero es saber que puedes estar 90 minutos esperando, porque quizás habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar. Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy sólo puedo mirar atrás con orgullo y decir: Gracias. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México".

FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENG | CARL DE SOUZA/GettyImages

Con esas palabras, el histórico guardameta de 41 años confirmaba su retirada después de una carrera llena de éxitos.

La trayectoria profesional del "Memo" Ochoa

Ochoa pasó la mayor parte de su carrera en las filas del América, club con el que conquistó tres títulos, entre ellos una Concachampions en el año 2006. En Europa, defendió la portería del Ajaccio en Francia, el Málaga y el Granada en España, el Standard de Lieja en Bélgica, la Salernitana en Italia, el AVS Futebol en Portugal y por último el Limassol de Chipre.

Y con la selección mexicana se convirtió en todo un referente. Su debut con la absoluta se produjo el 14 de diciembre de 2005, desde entonces fue un fijo bajo el arco.

Con el tri, ha conquistado la Copa Oro de la Concacaf en seis ocasiones (2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025), una Liga de Naciones de la Concacaf (2025) y el bronce Olímpicos en los Juegos de 2021.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Ochoa comparte junto a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo el record de ser el único futbolista que ha participado en seis Mundiales. En esta última Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre le dio minutos en el tercer partido de la fase de grupos frente a la República Checa, permitiendo así que tuviera la despedida que se merecía a la altura de su leyenda.

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