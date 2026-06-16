Guillermo Ochoa anuncia su retiro luego del Mundial 2026

El tiempo de Guillermo Ochoa dentro de los terrenos de juego está por llegar a su final. El meta de la selección mexicana hace acto de presencia en su Copa del Mundo número seis, misma a la que arriba ya calificado como una leyenda de los mundiales.

Sin embargo, todos los ciclos deben cerrar y el de Guillermo no es la excepción. Siendo así, el veterano ha confirmado su retiro del fútbol profesional una vez que la participación de México en el Mundial llegue a su fin.

🚨🇲🇽 ¡Oficial! Ochoa anuncia su retiro del fútbol tras el Mundial 2026



💬 "Ahora que termine la selección no le veo más sentido al fútbol", las palabras de Memo#ochoa #mexico #seleccionmexicana #fifaworldcup #mundial2026 pic.twitter.com/P4FCHJsUMv — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) June 15, 2026

Todo ha estado en una espiral durante más de 22, 23 años, donde poco tiempo para vacacionar, para la familia, para llevarlos de paseo y la selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida, mi brújula. Guillermo Ochoa

Guillermo entiende que al cerrar su ciclo con la selección mexicana, también es el tiempo ideal de ponerle fin a su tiempo como profesional sobre el terreno de juego.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Yo no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería mi carrera sin la selección. Ahora que termine con la selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando. He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto. Guillermo Ochoa

No se descarta que Guillermo pueda tener minutos en el último duelo de la selección mexicana en fase de grupos en contra de Chequia. Esto sería un enorme homenaje para un veterano de mil batallas por México.

Está claro que el mismo dependerá al cien por ciento del resultado del duelo previo en cotra de Corea del Sur. Así como las condiciones bajo las cuales se esté desarrollando el cotejo contra los checos.