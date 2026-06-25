Guillermo Ochoa habla luego de vivir su retiro de ensueño

En una noche en la que la selección mexicana hizo historia sobre el terreno de juego, Guillermo Ochoa se ha llevado el momento más emotivo. El portero ingresó del cambio sobre el cierre del encuentro para vivir sus últimos momentos como profesional.

Luego del homenaje que ha recibido en la cancha del Estadio Ciudad de México, el veterano portero ofreció emotivas declaraciones para todo aquel que estuvo al tanto de este momento.

Un Guillermo Ochoa muy EMOTIVO... 🥺



El portero mexicano tuvo participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Sus palabras tras el encuentro...#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/c9lxqG5Dug — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2026

Me voy vacío porque lo entregué todo en mis equipos y mi selección, me voy tranquilo. Todas mis apuestas fue para llegar a este Mundial. Sabía que no iba a ser sencillo, cuando supe que iba a ser en México, sabía que iba a sacrificar muchas cosas. Requiere de constancia y dedicación, y soledad, pasé mucha soledad, pero fui bien recompensado. No estaba planificado ni en la charla ni durante la semana, la vida lo acomodó, el fútbol me tenía preparado este final, esta despedida, es cerrar con broche de oro mi trayectoria. Me voy vacío porque lo entregué todo en mis equipos y mi selección, me voy tranquilo. Guillermo Ochoa

Guillermo lanzó un mensaje de agradecimiento a la afición mexicana.

Quiero agradecerle a la gente, durante 23 años estuvieron al pendiente de mi carrera, en los momentos buenos y malos, nos sobrepusimos a muchas cosas, a ligas, países, Mundiales, la gente siempre tuvo ese cariño conmigo, me lo hacen sentir. Es bonito que reconozcan tu esfuerzo, lo hice para dejar huella, lo de hoy fue un cierre perfecto. Fue en el estadio que me vio nacer, el estadio donde crecí, me vino a la mente momentos en donde estaba en la tribuna y decía -yo quiero estar ahí, yo quiero jugar aquí-, en la misma portería debuté. Guillermo Ochoa

También tuvo palabras para los compañeros que le han cobijado en esta Copa del Mundo.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Eso es lo más bonito, el cariño de tus compañeros. Íbamos uno cero, dos cero, me decían -Memo, vas a entrar, te toca, ve a calentar-, no fue fácil, nos estábamos jugando la vida, no es fácil, estás frío, no te dejan calentar con balón, tienes que entrar concentrado. Guillermo Ochoa

En sus últimas declaraciones como profesional, Ochoa afirmó que vivió un debut que de haberlo planeado, no habría salido a la perfección como el de la noche del miércoles 24 de junio de 2026.

Si me hubieran pedido planificar mi retiro hace un par de años, creo no me hubiera salido como salió esta noche, fue maravilloso, perfecto, con la Selección, en un mundial, en mi país y ganando, entonces estoy contento. Seis mundiales, no me comparo con Messi o Ronaldo, pero en ese renglón creo que estamos ahí, no es fácil estar en un mundial, estar en seis habla de mucha consistencia y trabajo, las lesiones me permitieron mantenerme tantos años, me cuide bastante y que un mexicano esté en esta lista, es lo mejor, hay que sentirnos orgullosos. Guillermo Ochoa

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