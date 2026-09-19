Guti revela qué jugador del Atlético de Madrid ficharía para el Real Madrid

En la previa del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, la leyenda merengue José María Gutiérrez habló de uno de los futbolistas colchoneros que le gustaría ver vestido de blanco. El exmediocampista eligió a un delantero como la incorporación que podría encajar en el equipo dirigido por José Mourinho, aunque también reconoció las dificultades que tendría una operación entre los dos clubes de la capital española.

Guti participó de una charla de DAZN antes del partido de este domingo y recibió una pregunta acerca de qué futbolista del Atleti incorporaría al Madrid. "Yo me llevaría a Julián Álvarez", afirmó.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Molly Darlington/GettyImages

El exfutbolista recordó el intento que hizo el Merengue durante el último mercado de pases. "Sería un buen fichaje para Mourinho, aunque el Atlético ya rechazó 150 millones de Florentino Pérez, así que no lo veo factible", analizó.

Según trascendió en el verano, el Madrid presentó durante el verano dicha oferta por el delantero que recibió una negativa del Colchonero. El Barcelona también mostró interés en el futbolista y los rojiblancos tampoco se mostraron dispuesto a negociar su salida.

No es la primera vez en la que Guti elige al campeón del mundo de Argentina. El año pasado ya había destacado al jugador como una incorporación que haría para uno de los grandes clubes europeos. "Es un jugador diferencial para equipos grandes", comentó en aquella oportunidad.

El por qué de la elección

Julian Alvarez, Atletico de Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

Las características del argentino podrían ajustarse a la propuesta que Mourinho implementó en el Real Madrid. El portugués apuesta por transiciones rápidas y por explotar los errores del rival, dos aspectos en los que el delantero ya mostró recursos tanto con el Atlético como con la selección argentina.

Julián sabe atacar espacios y ofrece movimientos permanentes en el frente ofensivo al desprenderse de la pelota en pocos toques. La dificultad estaría en encontrarle un lugar dentro del once. El delantero suele desplazarse hacia el sector izquierdo, zona por la que también aparecen Vinícius Jr., Kylian Mbappé y, en algunas situaciones, Jude Bellingham. La presencia de tantos futbolistas con tendencia a ocupar sectores similares complicaría la construcción del ataque.

A eso se suma la inversión que el Merengue ya realizó por Yan Diomande, incorporado desde el Leipzig. Guti, de todas formas, mantiene su elección. "Antes en el Real Madrid que en el Barça", concluyó.