Gvardiol renueva su contrato con el Manchester City hasta 2031

El Manchester City confirmó la renovación de Joško Gvardiol hasta junio de 2031: el croata prolongó su vínculo por cinco temporadas más y continuará siendo una de las referencias de la defensa en la nueva etapa del conjunto inglés bajo la conducción del entrenador Enzo Maresca.

Desde su llegada procedente del RB Leipzig, Gvardiol se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del plantel. Su capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo lo transformaron en un jugador indispensable para el conjunto inglés.

En esa línea, la renovación también pone fin a las especulaciones sobre su futuro; en los últimos meses, clubes de primer nivel internacional, como el Real Madrid, habían seguido de cerca su situación contractual, aunque la intención del City siempre fue asegurar su continuidad a largo plazo.

Un fichaje que justificó la inversión

La dirigencia Citizen desembolsó cerca de 90 millones de euros para incorporarlo desde el Leipzig, una cifra que en su momento lo convirtió en el defensor más caro de la historia. Tres años después, el rendimiento del croata terminó respaldando aquella apuesta.

Hasta el momento acumula 122 partidos oficiales, 13 goles y seis títulos con la camiseta celeste, entre ellos una Premier League, una FA Cup, una Carabao Cup, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Community Shield.

Tras oficializarse el nuevo contrato, el defensor expresó su satisfacción por seguir en el Etihad Stadium. Aseguró que no dudó en aceptar la propuesta de renovación, destacó el respaldo recibido por la afición desde su llegada y afirmó que el City es "el mejor club del mundo" para continuar su carrera.

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Naomi Baker/GettyImages

Con este acuerdo, los Citizens se aseguran la continuidad de uno de los mejores defensores del fútbol europeo y de una pieza que liderará la última línea del equipo durante las próximas temporadas.

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