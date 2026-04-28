Haaland ratifica su continuidad en el Manchester City y descarta una salida

Pese a los rumores que lo vincularon recientemente al FC Barcelona y al Real Madrid, Erling Haaland evitó alimentar las especulaciones en torno a su futuro y aseguró que su intención es continuar en el Manchester City; cabe mencionar que el noruego renovó su continuidad y tiene contrato vigente hasta junio de 2034 con el conjunto inglés.

El delantero, que atraviesa un presente de estabilidad depotiva y gran regularidad en la Premier League, entiende que el proyecto de los Citizens todavía tiene margen de crecimiento competitivo.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

Un equipo en construcción

Bajo la conducción del entrenador Pep Guardiola, el City encaró en los últimos mercados una renovación importante del plantel, obligando a un proceso lógico de adaptación: " Lleva tiempo, pero creo que estamos en un momento muy ilusionante y quiero ser parte de eso"

El propio Haaland reconoció que no es sencillo ensamblar tantas piezas nuevas en poco tiempo, especialmente en una liga tan exigente como la inglesa. Sin embargo, lejos de verlo como una debilidad, lo interpreta como una inversión a futuro para potenciar al equipo.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Erling Haaland in his career:



👕 429 games

🌟 422 G/A

⚽️ 351 goals

🅰️ 71 assists pic.twitter.com/q4wA0HCx8d — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 25, 2026

En esa misma línea, su postura enfría cualquier intento de seducción desde LaLiga en el corto plazo: "estoy muy contento y con ganas de ver qué nos depara el futuro; son tiempos emocionantes para el City y para mí como jugador. Tengo muchas ganas de seguir en el City", aseguró. En lo inmediato, Haaland apunta a seguir ampliando su palmarés con los Citizens, además de tener la mira puesta en disputar su primera Copa del Mundo con Noruega.

A pesar de que el City no siempre mostró su versión más dominante y hasta fue señalado como un proyecto “en desarrollo” sigue siendo candidato a cerrar la temporada con títulos locales. Esa competitividad, incluso en transición, es lo que alimenta la confianza del noruego y ratifica su continuidad.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES