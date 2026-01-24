Haaland solo ha marcado un gol en 2026 y preocupa al Manchester City

Tras la bochornosa derrota ante el Bodø/Glimt, el Manchester City volvió a la senda del triunfo este sábado 24 de enero al imponerse 2-0 al Wolverhampton Wanderers, colista de la tabla, en duelo correspondiente a la jornada 23 de la Premier League. Si bien el conjunto dirigido por Pep Guardiola logró recortar distancias con el Arsenal, líder del campeonato, no todo son buenas noticias en el Etihad: Erling Haaland, máximo goleador del equipo, atraviesa un inicio de año complicado y apenas ha marcado un gol en ocho partidos disputados en 2026.

Este fin de semana, el delantero noruego ni siquiera arrancó como titular ante los Wolves. Erling Haaland ingresó al minuto 73 en sustitución de Rayan Cherki, pero no logró hacerse presente en el marcador. Con ello, el ‘Androide’ acumuló cinco partidos consecutivos sin anotar, una racha que incluye los duelos ante Wolverhampton en la Premier League, Bodø/Glimt en la Champions League, Manchester United en la Premier, Newcastle United en la Carabao Cup y Exeter City en la FA Cup.

La última vez que Erling Haaland se hizo presente en el marcador fue el pasado 7 de enero, en el empate entre el Manchester City y el Brighton, encuentro en el que el atacante noruego anotó desde el punto penal. Desde entonces, el ariete escandinavo no ha vuelto a marcar y tampoco logró hacerlo en los dos primeros compromisos del año, ambos empates, ante Sunderland y Chelsea.

A pesar de su irregular arranque en 2026, Erling Haaland se mantiene como el líder de goleo de la Premier League en la temporada 2025/2026. El delantero del Manchester City acumula 20 goles y cuatro asistencias en 23 partidos de liga. Además, el ‘Androide’ registra seis anotaciones en siete encuentros de la Champions League, para un total de 26 goles en 32 partidos disputados en todas las competiciones durante la presente campaña.