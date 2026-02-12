¿Habrá juegos de Leagues Cup en México?

La Leagues Cup está cerca de dar un giro histórico. De acuerdo con reportes recientes desde Estados Unidos, el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS podría disputar partidos en territorio mexicano por primera vez desde su creación, marcando un cambio significativo en su formato tradicional.

Desde su origen, el certamen se ha celebrado principalmente en Estados Unidos, con participación activa de franquicias de la MLS como anfitrionas. Sin embargo, las negociaciones actuales apuntan a una alternancia de sedes que incluiría a México y Canadá, ampliando el alcance geográfico de la competencia.

El proyecto no contempla que la totalidad del torneo se juegue en México, sino que se distribuirían encuentros en distintos países de Norteamérica. La intención es generar mayor equilibrio deportivo y comercial, además de fortalecer el atractivo regional del campeonato entre las tres naciones involucradas.

Fuentes cercanas a la organización señalan que las conversaciones están avanzadas y que únicamente restan detalles contractuales para oficializar el nuevo esquema. La inclusión de estadios mexicanos representaría un paso importante en la consolidación del torneo como una verdadera competencia trinacional.

La edición de 2026, además, ya tiene definida su ventana de realización. El certamen se disputará en verano, con el objetivo de no interferir en el calendario regular de los clubes, considerando que ese mismo año se celebrará la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El ajuste de fechas busca proteger la planificación deportiva de los equipos, evitando una sobrecarga innecesaria en la antesala del Mundial. Para las directivas, es fundamental mantener equilibrio entre el espectáculo internacional y la preparación óptima de sus plantillas.

La posibilidad de ver partidos oficiales de la Leagues Cup en México también abriría la puerta a escenarios emblemáticos del futbol nacional. Estadios históricos podrían recibir enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS en un contexto competitivo distinto al habitual.

De concretarse el acuerdo, la Leagues Cup entraría en una nueva etapa de expansión. Más allá del componente comercial, el movimiento simbolizaría un reconocimiento al peso de la Liga MX dentro del proyecto, consolidando al torneo como una plataforma regional rumbo a 2026.