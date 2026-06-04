¿Hacia dónde gira el futuro del América con Guillermo Almada como técnico?
La era de Guillermo Almada en el Club América ya se cocina a fuego lento. Tras la salida de André Jardine, la directiva azulcrema ha decidido apostar por un perfil completamente distinto, uno que prioriza la formación de futbolists y el desarrollo de talento interno antes que las contrataciones de alto impacto mediático para fortalecer la plantilla.
El nacido en Uruguay asumirá el cargo con un contrato de dos años, además de una opción para extender el vínculo por una temporada más dependiente de los resultados. Desde Coapa consideran que el modelo que Almada construyó en Pachuca es el camino ideal para iniciar una nueva etapa que se base en nutrir el plantel estelar con talento formado en casa.
La primera gran misión del técnico charrúa será potenciar la cantera americanista. A lo largo de su trayectoria dentro de la Liga MX, Almada se ha caracterizado por impulsar gent de corta edad y convertirlos en piezas fundamentales de sus equipos, una virtud que ahora buscará trasladar a un club que ha perdido dicho valor en años recientes.
Ese cambio de filosofía traerá consecuencias directas en el mercado de fichajes. A diferencia de otros veranos, el América no contempla realizar firmas estrella para reforzar el plantel. La intención de la gerencia es construir un proyecto sostenible, apoyándose en los recursos propios y reduciendo la dependencia de gastos millonarios.
Esta modificación en las formas, no implica que la meta sea diferente. El América es un club donde el rendimiento se mide en función de los títulos conseguidos, Almada estará dentro de obligación de poner trofeos en las vitrinas del nido de Coapa.
Seguramente se le dará tiempo al entrenador charrúa. Al menos se contempla que este semestre sea de tanteo, ciclo que servirá para encontrar o comenzar con la producción de talento.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.