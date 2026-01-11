Hansi Flick explica el plan del Barcelona para frenar a Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha comprometido a realizar los cambios tácticos necesarios para neutralizar a Kylian Mbappé, en caso de que la estrella del Real Madrid regrese a tiempo para la final de la Supercopa de España de este domingo.

Mbappé, quien suma 29 goles en solo 24 partidos esta temporada en todas las competiciones, ya llegó a Arabia Saudita y se ha entrenado con el Madrid tras superar una lesión de rodilla que le impidió participar en el triunfo de semifinales contra el Atlético de Madrid. Si Mbappé logra volver para la final, será su sexta aparición contra el Barcelona como jugador madridista, donde buscará aumentar su cuenta actual de seis goles en Clásicos.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

A pesar de esas impresionantes estadísticas individuales, Mbappé y el Madrid han pasado por una racha difícil contra el Barcelona de Flick. Perdieron los cuatro enfrentamientos de la temporada 2024–25 antes de saborear finalmente la victoria a principios de esta temporada con un 2–1, lo que le da a Flick la confianza de que el Barcelona puede asegurar el triunfo independientemente de la participación del francés.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

"Actualmente, Mbappé es el mejor delantero", reconoció Flick. "Ha marcado muchos goles y tiene un talento de clase mundial. Vimos las semifinales juntos, todo el equipo".

"¿Cuántos Clásicos hemos jugado en el último año y medio? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno. De eso se trata".

"Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como hacemos siempre. Pero no específicamente por Mbappé. Estamos centrados en nuestra filosofía, en nuestras ideas".

Eric García: No habrá marcaje personal sobre Mbappé

Cuestionado al respecto, Eric García, uno de los defensas blaugranas que se encargará de marcar al delantero francés, mencionó que no habrá marcaje personal contra Mbappé o alguna otra de las figuras merengues.

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

"Mbappé es un gran jugador, pero si mejoramos lo que hicimos bien en el Clásico, obtendremos un buen resultado", predijo Eric.

"El marcaje individual es algo que no haremos; sería un error centrarse en un solo jugador. Hay muchos futbolistas de alto nivel. Lo importante es afrontarlo como equipo".

"Todos en el Real Madrid son buenos, Mbappé es un jugador que marca la diferencia, pero juegue o no... si está disponible, es mejor para todos".