El FC Barcelona le ganó un duelo clave al Atlético de Madrid por LaLiga y logró sacarle siete puntos de ventaja al Real Madrid, su más inmediato perseguidor, que cayó en el primer turno del sábado frente al RCD Mallorca con un gol agónico de Vedat Muriqi.

El gran protagonista de la noche de la capital española fue Robert Lewandowski, que de cabeza a los 87' puso cifras definitivas a la victoria Culé en el Metropolitano. Giuliano Simeone había abierto la cuenta a los 39', mientras que tres minutos más tarde igualó Marcus Rashford.

Luego de la victoria, el entrenador Blaugrana Hansi Flick brindó una breve entrevista a DAZN y fue claro al ser consultado por la continuidad o no del delantero polaco: "Para mí es demasiado lejano hablar de la renovación de Lewandowski. Estoy contento con Robert y con mis jugadores. Quedan ocho partidos de Liga por jugar. Tenemos que estar concentrados. Es nuestro trabajo; luego ya veremos qué pasa".

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su futuro no está claro, ya que su contrato llega a su fin el 30 de junio venidero y todavía no ha renovado para quedarse en la Ciudad Condal. Los rumores son varios, con algunos situándolo en el fútbol de los Estados Unidos y otros en Arabia Saudi. Lo concreto es que, al no disputar el Mundial 2026, tendrá tiempo de pensar.

Desde su llegada al FCB en 2022, lleva 185 partidos, con 118 goles y 23 asistencias. Su palmarés es tremendamente frondoso, y en el club catalán lo amplió con cinco trofeos: dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas Españolas. Fue pichichi de LaLiga e integró tres veces el once ideal del campeonato español.

Esta temporada no está siendo para nada mala para él, con 25 partidos jugados sobre 30 posibles en LaLiga, en los que anotó 12 goles y brindó dos asistencias. En la UEFA Champions League disputó nueve encuentros y marcó cuatro tantos, otorgando un pase gol.