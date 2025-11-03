Hansi Flick le hace una petición a Marcus Rashford para mejorar su nivel

El técnico del FC Barcelona, ​​Hansi Flick, ha instado a Marcus Rashford a mejorar su definición tras su actuación goleadora contra el Elche, que pudo haber anotado muchos más goles.

Rashford anotó el tercer gol del Barcelona en la victoria del domingo por 3-1, encontrando finalmente la red tras una hora de juego en la que cinco de sus seis disparos se fueron desviados. Esta falta de puntería amenazó con generar un final de partido tenso, pero su impresionante gol finalmente ayudó al equipo de Flick a conseguir una victoria cómoda.

Tras el partido, se le preguntó a Flick en qué aspectos podría mejorar Rashford. Si bien el entrenador quiso destacar su satisfacción con el jugador cedido por el Manchester United, señaló la falta de efectividad de cara al gol como algo que Rashford debe corregir.

"Teniendo en cuenta las ocasiones que ha tenido, uno o dos goles más le vendrían bien, también a él.

Pero podemos estar contentos con él, por supuesto. Estoy muy contento con él", confesó Flick.

“Él puede jugar a este nivel y me alegra que lo demuestre, para la afición, para el club y también para sus compañeros; es un jugador muy importante", agregó.

Rashford: "Los estándares deben ser más altos en el Barcelona"

FC Barcelona v Elche - LaLiga EA Sports

El gol consolidó el brillante inicio de Rashford en Cataluña, quien suma seis goles y siete asistencias en sus primeros 14 partidos con el Barcelona.

A pesar de liderar a su nuevo equipo en goles y asistencias en todas las competiciones, Rashford no estaba para celebraciones el domingo, ya que insistió en que su actuación contra el Elche no estuvo a la altura de las altas exigencias del Barça.

“Intento dar lo mejor de mí”, dijo. “Podría haberlo hecho mejor contra el Elche y prometo mejorar porque no estoy del todo satisfecho con mi rendimiento general. Trabajamos duro para ganar. Vamos partido a partido. Necesitamos seguir jugando como un equipo. Esto es el Barça, y las exigencias siempre deben ser las más altas”, dijo.

