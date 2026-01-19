Hansi Flick muestra su apoyo a De Jong tras su crítica al arbitraje en el partido frente a la Real Sociedad

La derrota del FC Barcelona por 2-1 ante la Real Sociedad significó mucho, para LaLiga y para el equipo culé. La Real le cortó una racha de 11 victorias consecutivas y además, permitió que el Real Madrid se acercara y ahora solo exista un punto de diferencia entre los equipos.

Más allá de la derrota, el partido tuvo una polémica muy fuerte por un gol anulado al conjunto culé por el VAR (el árbitro allí fue Soto Grado) donde el taco del botín de Lamine Yamal aparecía levemente en offside.

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El primero en hablar fue Frenkie De Jong. El holandés cargó contra el colegiado: "Si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. Nos han dicho que no lo era. El año pasado ocurrió algo igual aquí. Al árbitro no puedes ni hablar con él. Soy el capitán. Me mira con una cara de ‘Soy más que tú”.

Ante esas palabras, el entrenador teutón las ratificó y le dio la derecha al neerlandés: "Estoy de acuerdo conFrenkie, pero no quiero perder energía en este tipo", y afirmó que "no estoy decepcionado con el arbitraje, porque todos sabemos que es así. He leído comentarios así antes del partido. Hay árbitros muy buenos en LaLiga, pero todos sabemos cómo es. Frenkie tiene razón, siempre está calmado, es el capitán y quiere hablar con el árbitro y no puede. OK, hay que aceptarlo, es así". Insistió en que mi decepción es por volver a casa sin ningún punto".

Por último, en la comparación del tanto anulado a Lamine Yamal este domingo junto con el invalidado a Robert Lewandowski durante la pasada temporada, su respuesta fue: "¿Era el mismo árbitro de VAR que la pasada temporada?, ¿sí?, OK, muy bien". Y añadió, en castellano y aplaudiendo: "Bien, buen trabajo".

