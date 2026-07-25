Todos los caminos parecerían indicar que la paciencia de Hansi Flick con Frenkie de Jong se agotó. El entrenador alemán ya no estaría convencido por el rendimiento del mediocampista neerlandés ni por el papel que ocupa dentro del Barcelona. Según informó Gerard Romero, si aparece una oferta adecuada, el club azulgrana aceptaría estudiar una venta durante este mercado.

La situación tomó fuerza luego de la lesión sufrida por De Jong durante el Mundial 2026. El futbolista formó parte del plantel de Países Bajos pese a sufrir molestias en la rodilla derecha y, al regresar, los estudios confirmaron una rotura del ligamento lateral interno.

Flick considera que el Barça necesita a un volante con más regularidad para liderar el mediocampo. El DT si valora las condiciones de De Jong para conducir el balón y superar rivales, pero entiende que la continuidad del neerlandés quedó condicionada por toda la serie de problemas físicos que padeció en los últimos años.

Hansi Flick, Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

El vínculo entre ambos también se habría deteriorado durante la temporada pasada. Según informó El Nacional, el punto de quiebre llegó en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. De Jong contaba con el visto bueno del cuerpo médico, aunque prefirió no participar para evitar riesgos y esa decisión modificó la valoración de Flick sobre uno de los capitanes del plantel.

La lesión en Norteamérica tampoco cayó bien dentro del club, más que nada por el hecho de que de Jong siguió compitiendo pese a las molestias. Parte del vestuario compartiría ese malestar con el entrenador al entender que la situación termina perjudicandolos.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

Flick, en parte, puede darse el "lujo" de prescindir del neerlandes porque sabe que dispone de alternativas para cubrir su ausencia. Marc Bernal y Gavi dejaron buenas actuaciones en esa zona durante el cierre de la temporada. Eric García, Andreas Christensen, Fermín y Dani Olmo también son opciones para reorganizar el mediocampo.

"Si llega la oferta adecuada por De Jong, el Barcelona podría permitirle marcharse", expresó Romero. Esa posibilidad marca un cambio importante respecto de años anteriores, cuando De Jong figuraba entre los intocables de la plantilla.