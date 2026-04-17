Harry Kane bate un récord de goles vigente desde hace 95 años

Harry Kane se ha convertido en el primer jugador inglés desde 1931 en marcar 50 goles con un equipo de primera división, a un ritmo goleador que ni siquiera Cristiano Ronaldo ha logrado mantener una vez en su carrera.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Kane alcanzó dicha cifra goleadora en la dramática victoria del Bayern Múnich por 4-3 sobre el Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, lográndolo en tan solo 42 partidos entre la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa de Alemania y la máxima competición europea.

Wayne Rooney, máximo goleador histórico de Inglaterra antes de la llegada de Kane, marcó 34 goles en dos ocasiones, lo que demuestra lo difícil que es alcanzar los 50 goles jugando en una liga importante.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | S. Mellar/GettyImages

De hecho, un inglés que juega en un club de primera división solo ha superado los 50 goles en una sola temporada una vez: Dixie Dean ostenta el récord en la cima del fútbol inglés, con 63 goles en tan solo 41 partidos, camino al título del Everton en la campaña 1927/28.

Si bien es un logro innegable, futbolistas como Dean, Vic Watson y Tom Waring se beneficiaron de un cambio en la regla del fuera de juego en 1925 que desencadenó una ola de partidos con muchos goles. Los tres alcanzaron sus máximos goleadores personales en un lapso de cuatro años, siendo Waring el último en lograrlo en 1931.

Con un máximo de 10 partidos más por jugar en todas las competiciones, Kane espera superar a Watson y Waring. Es posible que aspire al récord de 63 goles de Dean, aunque incluso eso podría ser demasiado para el delantero del Bayern.

Jugador Temporada Club Goles Dixie Dean 1927/28 Everton 63 Vic Watson 1929/30 West Ham 50 Tom Waring 1930/31 Aston Villa 50 Harry Kane 2025/26 Bayern Múnich 50

Sin embargo, Kane tiene todo el derecho a empezar a pensar en el siguiente hito: 60 goles en una sola temporada. Solo ocho jugadores han alcanzado esa marca con un club europeo de primer nivel; Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos que lo han logrado dos veces.

Ronaldo marcó 60 goles por primera vez en la temporada 2011/12 con el Real Madrid, antes de superarse en la 2014-15 al terminar con 61, su mejor marca personal. Si Kane mantiene su ritmo goleador actual, 61 goles es un objetivo factible.

Sorprendentemente, si Kane alcanza los 61 goles, ni siquiera rompería el récord del Bayern Múnich de más goles anotados por un solo jugador en una temporada. Ese honor lo ostenta el legendario Gerd Müller, quien finalizó la temporada 1972/73 con 66 goles. Esa cifra, igualada por la leyenda húngara Ferenc Deák, solo es superada por los 73 que anotó Messi con el Barcelona en la temporada 2011/12.

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