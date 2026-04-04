Dijo y cumplió. Lo que había anticipado Vincent Kompany en la conferencia de prensa previa al duelo entre el Bayern Múnich y el Friburgo se materializó con la publicación del once inicial para la fecha 28 de la Bundesliga, donde Harry Kane no figura ni entre los titulares ni en el banco de suplentes.

La ausencia del delantero inglés ya había sido comunicada por el entrenador, quien explicó que el futbolista arrastra una molestia en el tobillo sufrida durante su estadía con la selección de Inglaterra. "Harry entrenó bien hasta el domingo, luego sintió dolencias durante la concentración, lo cual afectará al partido y no estará disponible", dijo el técnico en rueda de prensa.

De esta manera, el Bayern afronta el compromiso liguero sin su principal referencia ofensiva y con un ataque que estará conformado por Serge Gnabry y Luis Díaz, quienes se perfilan como las principales cartas dentro de un esquema que puede adaptarse según el desarrollo del partido. Kompany ya había anticipado esta flexibilidad en la previa. "Tenemos suficientes atacantes en el área. Podemos jugar con dos delanteros o con dos mediapuntas. Dependerá de quién esté al cien por cien", expresó.

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A pesar de no poder contar con Kane para este encuentro, en el club alemán mantienen una mirada positiva respecto a su evolución física. El objetivo a corto plazo apunta al cruce de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid, programado para el martes en el Santiago Bernabéu. "Soy optimista de cara al martes. Incluso me gustaría que jugara el partido del sábado, aunque hoy no es posible", afirmó Kompany.

Por otro lado, los bávaros recuperan a jugadores importantes dentro del plantel. Manuel Neuer vuelve a estar disponible luego de superar una lesión muscular en la pantorrilla izquierda. También regresan a la consideración Jamal Musiala, Alphonso Davies y Aleksandar Pavlovic, quienes dejaron atrás distintas molestias físicas.