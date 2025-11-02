Harry Kane se mete en la agenda del Barcelona como sustituto de Lewandowski

Harry Kane vuelve a situarse en el centro de las miradas con miras al próximo mercado veraniego. Es que el delantero inglés, uno de los goleadores más letales del fútbol europeo en la última década, podría cambiar de aires si se presenta la oportunidad adecuada y unirse al FC Barcelona, quien necesitará un "9" en la 2026/2027 ya que Robert Lewandowski probablemente se marche al término del actual curso.

Efectivamente, la cláusula de salida del máximo realizador de la Bundesliga y referente del Bayern Múnich, fijada en 65 millones de euros, lo convierte en una opción atractiva para varios grandes clubes, entre ellos el azulgrana.

Asimismo, el diario Sport reveló que el Barça ya maneja los detalles de la posible operación y sigue con atención los movimientos de Kane, aunque la decisión final no se tomará hasta el cierre de la temporada. El ex referente del Tottenham Hotspur, hoy de 32 años, fichó por el Bayern en 2023, tras una operación de 95 millones de euros, convirtiéndose en el mejor pagado del balompié alemán; sin embargo, incluyó una cláusula que le permitiría salir en el verano de 2026 por el citado monto (€65.000.000); una forma de mantener abierto su futuro.

💣 Harry Kane valora la opción de fichar por el Barça en verano



🚨 Tiene cerrada una cláusula de salida por 65 millones y su entorno ha mantenido contactos con clubs



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/YJxoHQl4FJ — Diario SPORT (@sport) November 2, 2025

El capitán de la selección inglesa la está rompiendo en este ejercicio, al punto de acumular 25 goles y cuatro asistencias en apenas 20 encuentros, cifras que demuestran su vigencia y capacidad para seguir siendo decisivo en la élite. De hecho, su rendimiento recuerda en la Ciudad Condal al del propio Lewandowski, a quien la entidad culé incorporó procedente del mismo Bayern Múnich en una operación exitosa, en julio del 2022, al margen de que el polaco, ahora con 37 años y lastrado por las lesiones, se encuentra en sus últimos meses uniformado de blaugrana.

En líneas generales, el Barcelona busca un delantero centro de primer nivel que garantice anotaciones y liderazgo en ataque para las venideras contiendas; no obstante, su delicada situación económica condiciona cualquier movimiento importante, debido a que primero deberá cumplir la norma del 1:1 impuesta por LaLiga.

De ese modo, Julián Álvarez y Erling Haaland son los preferidos de la dirección deportiva catalana, pero sus precios son inalcanzables. Entretanto, el camerunés Karl Etta Eyong, del Levante aunque su ficha pertenece al Villarreal, es otro de los nombres sobre la mesa y con un precio "bajo" (cláusula de rescisión de 30 millones de euros para equipos españoles).