Harry Kane 'toma la decisión final' sobre su posible salida del Bayern Múnich

El delantero del Bayern Múnich Harry Kane ha decidido no activar su cláusula de rescisión y está interesado en firmar un nuevo contrato con el equipo de la Bundesliga, según ha revelado un informe.

Como parte del contrato de Kane, el internacional inglés tiene el poder de hacer efectiva una cláusula de liberación de 65 millones de euros (56,8 millones de libras, 75,8 millones de dólares) el próximo verano si solicita formalmente su salida del Bayern durante la ventana de transferencias de enero.

VfB Stuttgart v FC Bayern München - Bundesliga | F. Noever/GettyImages

La cláusula de rescisión abrió la puerta a importantes especulaciones sobre fichajes. Se creía que el Barcelona había identificado a Kane como su delantero ideal para 2026, mientras que numerosos clubes de la Premier League —Manchester City, Manchester United y su antiguo equipo , el Tottenham Hotspur, entre otros— estaban vinculados con un posible traspaso.

Kane, por su parte, siempre ha hecho lo posible para enfriar la incertidumbre públicamente y, según SPORT BILD, su postura privada sigue siendo de compromiso total con el Bayern.

Se entiende que el jugador de 32 años no tiene ningún interés en dejar que su cláusula de rescisión se active y está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de hablar con el Bayern sobre una salida.

De hecho, incluso se dice que Kane está abierto a una extensión de contrato de un año en Múnich, que se espera que los gigantes de la Bundesliga ofrezcan con gusto.

FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

El récord de la Premier League no es importante para Kane

Parte del atractivo de una posible salida del Bayern residía en las posibilidades de Kane de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Premier League. Dejó a los Spurs en 2023, a solo 47 goles del récord histórico de Alan Shearer (260), convencido de que los títulos colectivos eran más importantes que los individuales.

Kane ganó el título de la Bundesliga 2024-25 (su primer trofeo en el fútbol senior) y muchos pensaron que podría volver a centrarse en reescribir la historia de la Premier League, pero este último informe afirma que Kane todavía valora los títulos y trofeos por encima de su propia cuenta de goles.

También influye en la reflexión de Kane la consciencia de que, incluso si rompiera el récord de Shearer, no hay garantía de que se mantenga en la cima de la clasificación durante mucho tiempo. Erling Haaland, del Manchester City, ya suma 100 goles en poco más de tres temporadas y tiene contrato hasta 2034, lo que lo convierte en un claro candidato a batir el récord en los próximos años.

En lugar de intentar grabar su nombre en los libros de récords de la Premier League, se cree que Kane está buscando grandes honores con el Bayern, que lidera la Bundesliga una vez más y está entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones, en parte gracias al sorprendente regreso goleador de Kane.

El internacional inglés ya suma 28 goles en sólo 23 partidos esta temporada, habiendo marcado 41 veces en todas las competiciones la campaña pasada.