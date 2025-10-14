¿Hasta qué punto llega el interés del Barcelona y el Real Madrid por Gilberto Mora?

El Mundial Sub-20 ha terminado para la escuadra mexicana. Si bien el final no fue el deseado por el Tri, el torneo ofreció mucho más de lo que se esperaba para los nacionales.



Lo mostrado en tierra chilena ha permitido que varios talentos nacionales pongan su nombre en los mercados internacionales.

De forma natural, el gran reflector gira en torno a Gilberto Mora. El más joven de la escuadra mexicana terminó por ser el mejor jugador de la selección a lo largo del torneo. Siendo el caso, el hombre de Tijuana está en la mira de los mejores equipos del planeta: el Barcelona y el Real Madrid.

La prensa en España reporta que los dos equipos más poderosos del planeta tienen interés activo por el mexicano. Lo que ha mostrado Mora en la Copa del Mundo Sub-20 vale para que tanto los de la capital como los de tierra catalana den seguimiento cercano a la evolución del juvenil en los próximos meses.

Sin embargo, se reporta que el interés de ambas instituciones no llega a más de eso. Por ahora, Mora es visto como una perla en desarrollo cuyo futuro es promisorio. Sin embargo, las fuentes locales en tierra española aseguran que ni el Madrid, ni el Barcelona están al menos cerca de poner una oferta formal por el jugador.

El escenario dicta que Gilberto tiene todo para estar en la próxima copa del mundo con México. De ser el caso y una vez que el jugador demuestre sus virtudes en dicho torneo, entonces podrían llegar las ofertas formales, no sólo del Madrid y el Barcelona, sino de todos los pretendientes del juvenil.

El par de equipos de LaLiga tienen en claro que por edad, Mora puede dar el salto hasta el invierno de 2027. Siendo el caso, no hay necesidad de acelerar de más por su fichaje.