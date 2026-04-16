¿Hay futuro para Coutinho dentro de los Pumas?

En mercados recientes, los Pumas de la UNAM han apostado por la firma de figuras internacionales en calidad de veteranos que puedan llegar a aportar calidad al vestidor y de forma natural, poner al equipo en los ojos del mundo tanto en lo comercial como en lo deportivo.

Los tres nombres más recientes son los de Dani Alves y Aaron Ramsey, ambos con un paso de menos negativo. El tercero, Keylor Navas, hoy capitán y figura del club que desde el primer día llegó con un nivel de compromiso muy elevado. Al listado se podría agregar un cuarto nombre en el siguiente mercado de verano.

¿COUTINHO A LOS PUMAS? 😳



El propio entrenador de los Pumas ya rompió el silencio. ¿Qué opinan? 👀



📹 @Rene_Tovar pic.twitter.com/ZYzUJlWeEn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 15, 2026

Desde Brasil reportan que el cuadro de la capital del país llamó al entorno del Philippe Coutinho para sondear su disponibilidad. El creador de juego se encuentra dentro de la agencia libre luego de una compleja salida de Vasco da Gama, club al que regresó luego de sus glorias en Europa y fue un reencuentro fallido.

La información afirma que los de la UNAM incluso ya habrían puesto una oferta formal en la mesa del ex Barcelona. Sin embargo, el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, por ahora cierra la puerta a dicha posibilidad.

Vasco Da Gama v Fluminense - Brasileirao 2025 | Ruano Carneiro/GettyImages

La verdad que no tenía ni idea, no tenía ni idea. Quedan tres jornadas por delante y la liguilla, no es tiempo de ponerme a hablar de jugadores salen o lleguen. Salvo que mi directiva esté haciendo algo (por su cuenta), yo no sé nada. Efraín Juárez

Si bien Efraín no niega rotundamente que el brasileño puede arribar a México con su equipo, sí deja en claro que él no tiene ninguna injerencia en dicho interés al día de hoy. Por ahora, el técnico se centra en el campo y deja en manos de la gerencia el inicio del mercado de verano que se aproxima.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA MX