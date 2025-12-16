¿Hay opciones reales de ver a Obed Vargas como próximo jugador del América?

El Club América mantiene bajo análisis el nombre de Obed Vargas como una opción interesante para reforzar su mediocampo, aunque por ahora no existen negociaciones formales ni escenarios cercanos para concretar su fichaje. En Coapa reconocen el talento del joven mexicano, pero el contexto actual frena cualquier movimiento inmediato.

La directiva azulcrema tiene claro que busca un mediocentro mexicano que pueda equilibrar al equipo, ofrecer salida limpia y sostener el ritmo competitivo en partidos de alta exigencia. En ese perfil encaja Vargas, quien se ha consolidado como uno de los futbolistas jóvenes más sólidos de la MLS.

Obed Vargas interesa en América pero llegaría si Fidalgo saliera del equipo y entonces la selección mexicana no podría contar con Álvaro para el mundial @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/bR5UygLZwI — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) December 16, 2025

Sin embargo, dentro del club consideran que Álvaro Fidalgo cumple actualmente una función muy similar en el sistema táctico. El español nacionalizado mexicano es una pieza clave para el cuerpo técnico, tanto por su lectura de juego como por su constancia, lo que reduce la urgencia de sumar a un elemento del mismo corte.

Por esa razón, la opción Obed Vargas solo tomaría fuerza si existiera una salida previa en esa zona del campo, particularmente la de Fidalgo. Mientras el mediocampista se mantenga en la plantilla, América difícilmente avanzará por otro jugador con características tan cercanas en funciones y responsabilidades dentro del once titular.

Del lado del futbolista, el panorama tampoco apunta directamente a la Liga MX. Vargas renovó recientemente con el Seattle Sounders por un año final de contrato, movimiento que le da estabilidad y margen de decisión. Además, su entorno mantiene claro que la prioridad es dar el salto al futbol europeo.

El mediocampista entiende que un movimiento a México podría ser atractivo desde lo deportivo, pero no representa el objetivo principal de su carrera en este momento. Europa sigue siendo la meta trazada, y cualquier decisión futura estará condicionada a oportunidades que le permitan competir en ligas de mayor exposición internacional.

En América, mientras tanto, el análisis continúa a mediano plazo. El club sabe que necesita rejuvenecer ciertas zonas del campo con talento nacional, pero sin romper equilibrios internos. Vargas gusta, convence y está en el radar, aunque no es una prioridad inmediata dentro del plan deportivo.