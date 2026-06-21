Hay optimismo en Brasil tras la lesión presentada por Raphinha Dias ante Haití

Apenas se está jugando la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, pero lamentablemente las lesiones están a la orden del día, tal como ocurrió con el canadiense Ismaël Koné, quien ha quedado fuera de circulación y se perderá el resto del campeonato tras haber sufrido contra Qatar una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda.

🚨 ALERTA MUNDIAL POR RAPHINHA: el crack brasileño sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en el duelo ante Haití y, de mínima, se perderá el próximo partido de la Canarinha ante Escocia por la última fecha de la fase de grupos



⌛ Mientras tanto, se someterá a un… pic.twitter.com/BPBTKFc0dY — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Y ahora las alarmas se encendieron en Brasil, luego que Raphinha Dias abandonara el compromiso frente a Haití por molestias físicas, pero a diferencia del futbolista norteamericano, el elemento del Barcelona de España aún tiene esperanzas de mantenerse en la Copa del Mundo. Tras lo ocurrido este viernes, el atacante fue sometido a una prueba de imagen en Nueva Jersey y la Confederación Brasileña de Fútbol reveló una lesión en la parte posterior del muslo derecho. Debido a esto, el nacido en Porto Alegre seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico del Scatch du Oro, con la meta de recuperarlo y darle retorno lo más pronto posible.



Hay optimismo dentro de La Canarinha de recuperarlo dentro de dos semanas, así que el extremo izquierdo se mantendrá con el grupo, así lo comunicó el portal deportivo brasileño Ge Globo. Esto quiere decir que si todo marcha viento en popa como se tiene planificado, el retorno del futbolista sudamericano será para los hipotéticos octavos de final.



Fue en la primera parte del choque contra Haití cuando Raphinha dijo adiós al terreno de juego. Completamente afligido por lo ocurrido, el futbolista fue consolado por sus compañeros y comenzó a recibir tratamiento en el banquillo, con su expresión dando a entender que se temía lo peor y que su participación mundialista había culminado.

Es la quinta vez en esta temporada que el atacante del Barça se lesiona en la misma zona, ya que entre septiembre del 2025 y junio del 2026 sufrió golpes, distensiones y problemas musculares en el muslo derecho, perdiéndose juegos con el conjunto catalán y la selección brasileña.



Por ahora, el extremo se perderá la última fecha de la Fase de Grupos cuando Brasil se mida a Escocia, con el técnico italiano Carlo Ancelotti teniendo que elegir con que suplirlo entre Luiz Henrique (Zenit), Rayan Vitor (Bournemouth) y Gabriel Martinelli (Arsenal).