¿Hay progreso en la posible renovación de Vinicius Jr.?

Para nadie es un secreto que la relación entre Vinicius Jr. y el Real Madrid está en un punto de elevada tensión. Una vez que el jugador ha entrado ya en el año final de su contrato, el club acelera con el fin de conseguir su renovación, una meta que se ha complicado con el pasar del tiempo.

La realidad es que la oferta financiera de los de la capital de España no ha estado a la altura de lo que el jugador y su manejo exigen. Siendo el caso, este miércoles la directiva del Madrid sostuvo una charla directa con el extremo para poner las cartas finales sobre la mesa.

🚨⚪️ The meeting between Real Madrid and Vinicius Jr with his agents today has been described as ‘very positive’ by all parties involved.



Discussions are underway over new deal with his agency Roc Nation and the player himself.



Real Madrid asked for final answer ASAP. ⏰ pic.twitter.com/OQW2g3bZuN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

De acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano, la reunión entre club y jugador fue positiva. Al menos es así como lo califica el entorno de Vinicius. Más allá de ese optimismo, se entiende que no se ha firmado aún el acuerdo para que el formado en Flamengo extienda el contrato.

Vinicius le exige al Madrid un sueldo prácticamente a la par de lo que percibe hoy Kylian Mbappé. Además, desea tener un amplio porcentaje de sus derechos de imagen en su poder al igual que el francés. Hasta el día de hoy el cuadro de la capital de España no ha cedido a tal nivel.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La fuente afirma que las charlas entre jugador, su agencia y el Madrid continuarán. El deseo deportivo de ambas partes es el de firmar la continuidad. Sin embargo, para que esto se dé, muy posiblemente será Vinicius quien deberá ceder un poco y aceptar lo ofertado por el cuadro de la capital de España como límite.

El Madrid le ha pedido al jugador una respuesta lo antes posible. Quieren que en caso de que la misma sea negativa, tener el tiempo para negociar su venta este mismo mercado. El Arsenal está muy pendiente del futuro de Vinicius.