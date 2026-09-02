¿Helinho más fuera o dentro del Toluca?

Helinho tiene opciones abierta de salir del Toluca y en general de la Liga MX en lo que resta del verano. El extremo tiene una oferta muy fuerte de parte del CSKA de Moscú de Rusia, misma que está bajo análisis tanto de la directiva del cuadro campeón de la CONCACAF, como por el jugador y su entorno.

Hasta hace algunos días, daba la impresión de que el fichaje estaba avanzado, al menos entre los clubes. Todo indicaba que la decisión final está en manos de Helinho. Aunque, en las últimas horas todo ha cambiado, pues a nivel interno del Toluca ya hay muchas dudas sobre qué tan prudente es darle salida a un hombre que hoy está en un nivel muy elevado.

🚨Toluca frenó la posible salida de Helinho al CSKA de Moscú.

*️⃣La oferta de u$s 12M sigue latente, pero la directiva no está segura de desprenderse del brasileño por su nivel. pic.twitter.com/Oex4sauhWG — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 2, 2026

Helinho es uno de los hombres que mejor inició el semestre para la causa de los campeones de la CONCACAF. Siendo así, la gerencia considera que venderle justo ahora podría afectar el rendimiento del equipo dentro de la cancha, mismo que ahora mismo es muy elevado y que busca entregar algún título en diciembre.

Siendo el caso, la tentación de parte del Toluca por vender a Helinho ha bajado de forma importante. Recién cuando el CSKA les han puesto los 12 millones de dólares entre fijos y variables, los del Estados de México vieron una margen de oportunidad única y tal vez hasta irrepetible.

Hoy, con la cabeza en frío, la gerencia ve un riesgo deportivo alto, sobre todo por la falta de tiempo y opciones para fichar un reemplazo de al menos el mismo nivel.

Toluca v Austin FC - Leagues Cup Quarter Final | Elsa - Leagues Cup/GettyImages

De momento, el jugador seguirá siendo tomado en cuenta para jugar con el Toluca. El mismo Antonio Mohamed confirmó que el extremo estará disponible para la semifinal de Leagues Cup ante el León.

Si, para mañana está (Helinho), después es un tema de la directiva. Él está muy comprometido con el club. Antonio Mohamed