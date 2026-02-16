Henry Martín deja la responsabilidad de la derrota en el Clásico en manos de Jardine

América cayó 0-1 ante Chivas en el estadio Akron y la derrota dejó más preguntas que respuestas en el entorno azulcrema. Luego del clásico, Henry Martín tomó la palabra como capitán y no esquivó el debate sobre el bajo rendimiento ofensivo del equipo en este arranque de semestre.

El conjunto de Coapa volvió a quedarse corto en ataque. Con apenas tres goles en seis jornadas de liga y un empate sin anotaciones en la competencia internacional, la producción ofensiva está lejos de los estándares recientes. El revés ante el Guadalajara profundizó la sensación de que algo no está funcionando.

EXPLOTÓ LA BOMBA 😱💣💥



El auténtico DARDO que le tiró Henry Martín a André Jardine tras perder ante Chivas, esto, al responder sobre la falta de gol de este América (la PEOR OFENSIVA del torneo).



El capitán de las Águilas sabe que deben mejorar individualmente, pero sigue… pic.twitter.com/g3o0DNZPz9 — Futbol Total (@futboltotal) February 16, 2026

Cuestionado sobre la falta de claridad y contundencia en el último tercio, Henry fue directo y dejó una declaración que no pasó desapercibida. Sin mencionar de forma explícita a André Jardine, el delantero dejó entrever que la explicación táctica no le corresponde a él.

“¿La falta de gol? Yo creo que esa explicación te la podría dar mejor André. Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero en definitiva no estamos siendo contundentes ni generando las opciones, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas, en lo individual y en lo colectivo”, expresó.

El mensaje fue interpretado como un dardo sutil hacia el cuerpo técnico. Martín dejó claro que los jugadores cumplen con lo solicitado, pero reconoció que el equipo no está generando ni concretando oportunidades. La autocrítica estuvo presente, aunque también la insinuación de que el problema es estructural.

Club America v Portland Timbers - Leagues Cup Phase One | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

La realidad estadística respalda la preocupación. América suma tres anotaciones en seis partidos de liga, un registro bajo para un plantel diseñado para competir por el título. A eso se añade el 0-0 en su más reciente compromiso de CONCACAF, donde tampoco logró reflejar superioridad en el marcador.

El capitán insistió en que la solución pasa por un ajuste integral. No sólo se trata de definición, sino de volumen de juego ofensivo, circulación y presencia en el área rival. En un equipo acostumbrado a dominar y marcar diferencias en ataque, la sequía comienza a pesar en lo anímico.

La derrota en el clásico no sólo representó la pérdida de tres puntos, sino también un golpe en el orgullo. Henry asumió la responsabilidad compartida, pero dejó abierta la discusión sobre el sistema y la propuesta. América deberá reaccionar pronto si no quiere que la falta de gol se convierta en una crisis mayor.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA