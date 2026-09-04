Henry Martín explota en contra del arbitraje de la Leagues Cup

El América se ha caído en su búsqueda de conseguir la Leagues Cup. Los de la capital del país fueron eliminados por Monterrey en un duelo marcado por los errores arbitrales. Tras el encuentro, el capitán del equipo, Henry Martín, explotó en contra del arbitraje por las decisiones tomadas, ninguna en favor de 'Las Águilas'.

"Es una falta de respeto al juego"



Henry Martín estalla contra el VAR por la eliminación del Américahttps://t.co/JNIb2apFAM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 3, 2026

Del arbitraje a mí no me gusta. A mí en lo personal no me gusta mucho hablar del arbitraje... pero fue un desastre. El penal que me hacen, lo checamos ahora en video, es un penal clarísimo que yo le voy a decir al árbitro en la cancha. No entiendo como el VAR no revisa, se supone que tenemos la revisión en VAR para este tipo de jugadas. Henry Martín

Frustración fue lo que se vivió al interior del nido, afirmó el capitán del América.

Es frustrante, es frustrante... el penal que me hacen es increíble, es algo enorme que no hayan podido ver, yo le digo al árbitro en la cancha: Me pisa, me pisa; y me dice: No, sigue. Ya me dijeron de arriba que no. No sé quién estaba en el VAR, no sé para qué está ahí, si no va a ver este tipo de jugadas puntuales que son específicas, que afectan al marcador del partido. Henry Martín

Más allá de la caída, Henry lanzó un mensaje de orgullo y honor para sus compañeros.

Club America v Columbus Crew - Leagues Cup Quarter Final | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

Orgulloso del equipo, que peleó hasta el final. Los penales al final sabemos que es un volado. Nada que criticar al equipo, al contrario, estamos orgullosos de lo que hicieron. Fuimos superiores en el transcurso del partido, generamos más oportunidades. Henry Martín

Martín cerró afirmando que los de la capital del país deberán ir por la revancha en la Liga MX.

Por supuesto que queríamos conseguir algo internacional. Ahora nos va a doler hoy, nos va a doler mañana, pero tenemos que seguir enfocando en lo que nos queda, que es el torneo de liga. Vamos a seguir buscando conseguir algo para el equipo, para la afición y para la institución que se lo merece. Henry Martín