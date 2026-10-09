Henry Martín habla sobre su continuidad en el América pese a estar muy cerca de salir del club

Henry Martín forma parte de una generación histórica para el Club América. Sin embargo, no se puede negar que sus últimos dos años con el club fueron de poco y nada debido a su cúmulo de lesiones y evidente baja de nivel.

Siendo el caso, el veterano estuvo a nada de salir del club en el verano pasado. Todo cambió con la llegada de Guillermo Almada al banquillo del América, quien fue clave para convencer a Henry de su continuidad en el equipo.

😰🦅 ¡HENRY MARTÍN PENSÓ EN RETIRARSE DEL FUTBOL!



El delantero del América reveló que en 2025, después de un año marcado por las lesiones, llegó a plantearse colgar los botines porque su cuerpo ya no le respondía.https://t.co/bVO5pcQjBO pic.twitter.com/UAOVM11YeE — MedioTiempo (@mediotiempo) October 9, 2026

Muy real, lo único que me sostuvo por supuesto fue mi familia y que todavía tenía contrato en el América. Eso fue lo único que me sostuvo para seguir intentando, para seguir luchando, porque anímicamente, mentalmente, físicamente estaba totalmente en el suelo, estaba destruido. Henry Martín

Henry afirma tuvo que trabaja el doble para reencontrarse deportivamente con el América.

Me costó mucho pararme esta segunda vez en la etapa de mi carrera; sufrí mucho antes cuando no caían los goles, cuando fallaba las jugadas más claras, pero en esta ocasión fue más difícil, porque era luchar contra mi cuerpo y eso es mucho trabajo mental, de seguir luchando, queriendo, insistiendo, no darte por vencido, mucho apoyo de los compañeros, de la directiva, la paciencia de todos para poder estar, de la prensa de tratar entender un poco que era lo que me pasaba porque ni yo mismo podría explicarlo, ni entenderlo. Henry Martín

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para concluir, el delantero afirma que incluso dentro de lo negativo, siempre toma lo positivo y no fue la excepción durante su más reciente crisis deportiva.

El darte cuenta que puedes aunque las cosas estén muy difíciles, creo que eso es lo más bonito de mi carrera, he pasado por momentos muy buenos, momentos muy malos, pero siempre he salido de ellos. Henry Martín

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27