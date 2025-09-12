Henry Martín pide al América no demeritar el nivel de Chivas antes del Clásico Nacional

Este fin de semana se jugará una nueva edición del Clásico Nacional. América recibirá a las Chivas del Guadalajara en un duelo en el que el cuadro de la capital del país luce y con una marcada diferencia, como el favorito a ganar el encuentro.

A pesar de ello, dentro del plantel de las águilas no se fían de los malos resultados del rebaño. En el nido entiende que Chivas ha sido más competitivo de lo que marcan sus resultados. Es así como lo expresa el capitán Henry Martín, quien si bien señala respeto por el rival, afirma que saldrán a ganar a toda costa.

Henry Martín lanzó un claro mensaje de cara al Clásico de México 🦅



🗣️ "No vamos a ser el equipo que los levante (a Chivas)" pic.twitter.com/puCIa4Xia3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2025

Sabemos que Chivas, a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal, los resultados no se le han dado, pero no están jugando mal, son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho al contragolpe, tienen mucha posesión, pero nosotros tenemos que contrarrestar esto y seguir en ese camino de victorias. Henry Martín

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Martín agregó que el América no puede ser el equipo que permita salir del bache a Chivas.

Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival. Ya sea Chivas, Pumas, Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar, salimos a proponer. Henry Martín

El jugador concluyó hablando sobre sus lesiones, mismas que le han causado meses complejos dentro y fuera del campo.

Hoy ya me siento mucho mejor, me siento fuera de molestias, fuera de dolores y para mí eso ya es muchísimo. Después de unos meses de mucho sufrimiento y que no entendía qué pasaba. Es durísimo, te pega en lo anímico, te desespera. No era sólo una lesión, me recuperaba de una, regresaba a un entramiento, me daban un pelotazo en la cabeza, me lastimaba la rodilla. ¿Qué me pasa? Empiezas a pensar cosas que normalmente no piensas, cosas sobrenaturales. Henry Martín

Más noticias sobre la Liga MX