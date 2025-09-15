Henry Martín rompe el silencio luego de la caída de América en el Clásico Nacional

América recibe un golpe en el orgullo luego de caer en el clásico nacional de la Liga MX en contra de las Chivas. El cuadro de la capital del país llegaba como el enorme favorito para ganar el encuentro ante un rebaño en crisis, sin embargo, los del nido de Coapa no estuvieron a la altura de la exigencia.

El técnico de las águilas, André Jardine afirma que el resultado fue más mérito del Guadalajara que responsabilidad del América. Por su parte, el capitán del cuadro de la capital de México, replica dicha versión afirmando que el rebaño tiene mejor calidad de juego de lo que su puntaje puede indicar.

Fueron 20 minutos de ellos que iniciaron muy bien; nos echaron atrás y fueron contundentes: a nosotros nos faltó eso. En el segundo tiempo, evidentemente ellos buscaban eso: anotar un gol y echarse para atrás; nos salían a presionar. Hoy les salió y nos toca aceptar, darle vuelta a esto porque tenemos un partido muy importante la siguiente semana. Henry Martín

Finalmente, Martín considera que en el trámite del juego, Chivas no fue superior al América.

Un poco de todo porque, evidentemente, fueron superiores en el marcador; a mi punto de vista, creo que hay que volver a ver el juego, no fueron superiores en la cancha. Aprovecharon las que tuvieron. Henry Martín

Previo al juego, el mismo Henry afirmó que América no sería el trampolín de Chivas. Al final, está claro que el capitán de las águilas ha errado su predicción.

