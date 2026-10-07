Hernández Hernández es el árbitro elegido para dirigir el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Alejandro Hernández Hernández será el árbitro del primer Clásico de la temporada 2026/27 entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Aunque su designación todavía debe hacerse oficial, el árbitro ya habría sido elegido para dirigir el encuentro que se disputará el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

De esta manera, el canario dirigirá un enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol español por séptima ocasión. En sus seis cruces anteriores, al azulgrana consiguió tres victorias, con dos empates y un solo triunfo del conjunto merengue.

Hernández Hernández será el árbitro del Clásico.



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Un historial que comenzó en 2016

El primer Clásico de Hernández Hernández fue el 2 de abril de 2016, cuando el Real Madrid remontó al Barcelona en el Camp Nou y ganó 2-1 con goles de Benzema y Cristiano Ronaldo. Un año después, el blaugrana se impuso 3-2 en el Bernabéu gracias a un tanto de Lionel Messi en el descuento.

Los dos siguientes terminaron en empate: un 2-2 en 2018, con la expulsión de Sergi Roberto, y un 0-0 en 2019, ambos disputados en el estadio catalán.

El regreso del canario y la polémica de 2025

Después de más de cinco años sin dirigir un Clásico, el árbitro regresó al duelo el 11 de mayo de 2025. El Barcelona recibió al Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys y se impuso 4-3 en un encuentro que tuvo una gran incidencia en la pelea por el título de LaLiga. De hecho, fue el partido entre ambos con más goles de los seis que arbitró hasta ahora.

Sin embargo, aquella actuación quedó marcada por varias decisiones discutidas. Una de las acciones más polémicas fue una mano de Aurélien Tchouaméni dentro del área que no fue sancionada como penal. La jugada provocó numerosos reclamos y convirtió a Hernández Hernández en uno de los principales focos de atención del partido.

Además, el colegiado también señaló un penal sobre Kylian Mbappé que posteriormente fue corregido por el VAR.

Fc Barcelona V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Su último antecedente llegó el 10 de mayo de 2026, nuevamente en Barcelona. Los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres le dieron al conjunto azulgrana el triunfo por 2-0, en un encuentro que terminó con el equipo de Hansi Flick proclamándose campeón del campeonato español ante su máximo rival.

Un balance favorable al Barcelona

Más allá de sus seis Clásicos, el historial de Hernández Hernández con ambos equipos también refleja una diferencia favorable al conjunto culé. El colegiado dirigió 42 partidos del azulgrana en Primera División, con 26 victorias, 12 empates y apenas cuatro derrotas. Con el Real Madrid, en cambio, acumula 39 encuentros, con 21 triunfos, seis igualdades y 12 derrotas.

Ahora, volverá a encontrarse con ambos equipos en un escenario de máxima exigencia: el Barcelona y el Real Madrid llegarán al duelo después del regreso de LaLiga tras el parón internacional y con la pelea por el título como principal atractivo.

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