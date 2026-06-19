La selección nacional de fútbol de Escocia ha contado con una variada selección musical a lo largo de los años: Los aficionados rivales suelen quedar desconcertados cuando la afición escocesa emula a la familia Von Trapp con una enérgica interpretación de "Do-Re-Mi", mientras que Del Amitri no inspiró precisamente al equipo del Mundial 1998 con "Don't Come Home Too Soon", una melodía más sentimental que motivadora.

Este artículo fue publicado iriginalmente en SI FC

Sin embargo, la canción más emblemática del equipo es el himno que se canta antes de cada partido internacional: "Flower of Scotland".

Técnicamente, "God Save the King" es el himno nacional del Reino Unido, incluyendo su nación más septentrional. Sin embargo, los equipos deportivos de Escocia lo han rechazado durante mucho tiempo debido a su asociación con Inglaterra, prefiriendo en cambio la canción escrita por Roy Williamson de The Corries en el número 69 de Northumberland Street en Edimburgo en la década de 1960.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre «Flower of Scotland», el himno nacional no oficial.



La letra completa

O Flower of Scotland,



When will we see



Your likes again,



That fought and died for,



Your wee bit Hill and Glen,



And stood against them,



Proud Edward's Army,



And sent them homeward,



Tae think again.

The Hills are bare now,



And Autumn leaves lie thick and still,



O’er land that is lost now,



Which those so dearly held,



That stood against them,



Proud Edward’s Army,



And sent them homeward,



Tae think again.

Those days are past now,



And in the past



they must remain,



But we can still rise now,



And be a nation again,



That stood against them,



Proud Edward’s Army,



And sent them homeward,



Tae think again.

Haiti v Scotland | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

La letra traducida

Oh, Flor de Escocia,



Cuándo volveremos a ver



a gente como tú,



que luchó y murió por,



tu pequeño rincón de colina y valle



y se enfrentó a ellos,



el orgulloso ejército de Eduardo,



y los envió de vuelta a casa,



a pensárselo de nuevo

Las colinas están desnudas ahora,



y las hojas de otoño yacen espesas e inmóviles,



sobre la tierra perdida,



que aquellos que tanto amaban,



que se enfrentaron a ellos,



el orgulloso ejército de Eduardo,



y los envió de vuelta a casa,



a pensárselo de nuevo.

Esos días ya pasaron,



y en el pasado



deben permanecer,



pero aún podemos levantarnos ahora,



y ser una nación de nuevo,



que se enfrentó a ellos,



el orgulloso ejército de Eduardo,



y los envió de vuelta a casa,



a pensárselo de nuevo.

La explicación de la letra

"Flower of Scotland", interpretada por primera vez por la selección nacional de fútbol de Escocia en 1993 y adoptada oficialmente en 1997, se centra en la Batalla de Bannockburn, librada en junio de 1314 durante la Primera Guerra de Independencia de Escocia.

La canción hace referencia repetidamente al "Ejército del Orgulloso Eduardo", la fuerza inglesa liderada por el rey Eduardo II, considerada la mayor que jamás haya invadido Escocia, con alrededor de 25.000 hombres. A pesar de contar con tan solo unos 6.000 soldados, Robert Bruce derrotó a Eduardo, defendiendo "tu pequeña colina y valle", una alusión al accidentado paisaje escocés. Como declara la letra, los escoceses "los enviaron de vuelta a casa".



'All Under One Banner' rally | Jane Barlow - PA Images/GettyImages

Sin embargo, la canción lamenta más adelante que "las colinas están ahora desnudas" y "la tierra que se ha perdido", sugiriendo que, si bien Escocia ganó la batalla, la lucha más amplia por una independencia duradera quedó sin resolver.

Existe una versión gaélica de la canción, pero antes de los partidos suele cantarse en inglés, salvo la palabra escocesa "tae" (a). El exlíder adjunto del Partido Conservador escocés, Murdo Fraser, ha calificado la letra de "chovinista", y los críticos han cuestionado lo que describen como el tono "vengativo" del estribillo. Sin embargo, Ronnie Browne, de The Corries, quien interpretó la canción por primera vez en 1967, argumentó que los aficionados buscan un "ambiente combativo" antes de entrar en acción en el campo.

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