Hjulmand y Cucurella encabezan la lista de refuerzos del Atlético de Madrid para la próxima temporada

Cada mercado de pases encuentra al Atlético de Madrid enfrentando las mismas necesidades y prioridades recurrentes para la dirección deportiva rojiblanca: la búsqueda de un mediocampista defensivo capaz de aportar equilibrio y la incorporación de un lateral izquierdo confiable.

🚨💣 ÚLTIMA HORA: ¡El Atlético de Madrid aprieta por Morten Hjulmand!



Es el objetivo número 1 de Mateu Alemany para el centro del campo.



En Portugal insisten en que hay acuerdo entre la entidad rojiblanca y el futbolista.



El Atlético de Madrid no quiere dejarle escapar.… pic.twitter.com/XmGkls7bbs — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) June 10, 2026

Dos prioridades para reconstruir el equipo

En esa línea, Morten Hjulmand, futbolista del Sporting de Portugal -con contrato vigente hasta junio de 2028 y una cláusula de rescisión fijada en 80 millones de euros-, reúne varias de las características que pretende Diego Simeone para reforzar el centro del campo.

Aunque el equipo cuenta con alternativas en la zona media, el cuerpo técnico considera que necesita un especialista que aporte mayor solidez defensiva y les de mayor libertad a los jugadores más creativos.

La otra gran preocupación del Atlético está en el lateral izquierdo. En los últimos años, la posición atravesó constantes cambios y pruebas, sin que ningún futbolista logre asentarse de manera definitiva en el puesto. Por eso, Marc Cucurella vuelve a aparecer en la agenda colchonera.

El defensor del Chelsea encaja en el perfil que busca el club por su experiencia internacional, capacidad ofensiva y conocimiento del fútbol español. Además, su rendimiento en las últimas temporadas, tanto en Inglaterra como con la selección española, reforzó su valoración en el mercado.

El conjunto inglés considera al catalán una pieza importante dentro de su plantel y cualquier hipotética negociación requeriría de una inversión económica significativa para facilitar su salida.

Sunderland v Chelsea - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Aún así, pese a haber extendido su vínculo con el Chelsea hasta 2029, Cucurella mantiene abierta la puerta a una posible transferencia; de hecho, en las últimas semanas trascendió que el lateral vería con buenos ojos un regreso al FC Barcelona.

Si bien no cuenta con una cláusula de rescisión que facilite su salida, el futbolista tiene la posibilidad de presentar una transfer request, una solicitud formal mediante la cual comunica al club su intención de buscar un nuevo destino.

Ahora, el Atlético entiende que reforzar estos dos puestos puede marcar la diferencia y necesita dotar al equipo de mayor equilibrio defensivo y encontrar soluciones en sectores donde las dificultades se repiten campaña tras campaña.

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