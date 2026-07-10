Hombre clave de la selección inglesa en duda para el duelo en contra de Noruega

Inglaterra podría sufrir una baja de mucho peso de cara a su próximo compromiso dentro de la Copa del Mundo. Declan Rice se encuentra en duda para disputar el encuentro de cuartos de final ante la selección de Noruega, después de presentar diferentes problemas físicos y de salud durante los últimos días.

El medio de contención inglés tuvo que ser apartado del resto de la plantilla debido a una bacteria que afectó su estado de salud en las más recientes horas. De manera más específica, Rice presenta un cuadro de gastroenteritis que le ha impedido trabajar con normalidad junto a sus compañeros antes de un partido vital.

⛔️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice fue AISLADO del plantel de Inglaterra por un VIRUS y es DUDA para enfrentar a Noruega.



⚠️ Cuentan que sufre una gastroenteritis, una sobrecarga en el isquio y molestias en la zona lumbar, que le impidieron entrenar en los últimos dos días.



Sería la 3RA BAJA… pic.twitter.com/zjPE2pIgbF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 10, 2026

Adicional al problema estomacal, el jugador también arrastra másde un problema muscular que aumentan la preocupación dentro del cuerpo técnico que comanda Thomas Tuchel. Declan presenta una sobrecarga en la zona del isquio y dolores lumbares, situaciones que complican todavía más su posible presencia en contra del cuadro noruego.

Rice es una pieza clave dentro del once de Tuchel. Se entiende que si bien Inglaterra tiene buen cúmulo de medios en el plantel, ninguno está ni cerca del nivel de Declan. Siendo así, el jugador se ha forzado a jugar tocado desde el inicio del Mundial y hasta el más reciente juego en contra de México.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Ahora mismo, la decisión sobre su participación no está tomada y todo dependerá de la evolución que presente durante las siguientes horas. Su presencia o ausencia en la cancha será definida éste sábado horas antes de que la puerta ruede. El cuerpo técnico y el equipo médico se reunirán para tomar la postura final.

En caso de que Rice no sea elegible, sería la cuarta baja de los ingleses: Jarell Quansah está suspendido, Marc Guehi tocado muscularmente y Jordan Henderson fuera tras ser operado del brazo luego de un accidente.