“Hoy ganamos pateándole penales al mejor atajador de la Liga”: Antonio Mohamed, tras el título del Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca siguen agrandando su historia, pues obtuvieron su doceavo título de Liga MX para igualar a las Chivas Rayadas del Guadalajara, además se unieron al selecto grupo de bicampeones en torneos cortos, sin olvidar que el técnico argentino Antonio Mohamed se hizo de su quinto trofeo de liga alcanzando a otros entrenadores históricos como Javier de la Torre, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich.

Toluca de Antonio Mohamed acaba de consagrarse BICAMPEÓN de la Liga MX.



Se patearon ¡24 PENALES! en la tanda.



Es la QUINTA LIGA que gana el Turco en México: Tijuana en 2012, América en 2014, Monterrey en 2019 y dos con Toluca en 2025.





Durante la Liguilla del Apertura 2025, los choriceros le dieron las gracias a Bravos de Juárez, que calificaron por primera vez en su historia a dicha fase, esto en los cuartos de final. Después, en semifinales, eliminaron a Rayados de Monterrey y finalmente, en la gran final, lograron venir de un 0-2 global abajo para igualar a Tigres por 2-2, gracias a las dianas del brasileño Helinho Castro y el portugués Paulinho Dias, para así obligar a la tanda de penales donde el arquero Luis García se vistió de héroe, al detener un disparo del argentino Ángel Correa, y Alexis Vega se volvió aún más leyenda de la institución al definir su segundo turno de la noche para darles el trofeo de campeón y refrendar así su corona, cerrando un exitoso 2025.



Ya en conferencia de prensa, El Turco Mohamed habló sobre el partido, el único título que se les escapó este año y las palabras de aliento que le mandó decir a su compatriota Guido Pizarro, estratega de la U de Nuevo León.

EL TURCO ES LEYENDA EN MÉXICO. Con la conquista del Apertura 2025 con Toluca, tan solo 3 entrenadores tienen más títulos que ANTONIO MOHAMED en toda la historia de la Liga MX.

“Es todo un show, hermoso partido. Se habló demasiado del primer partido, de qué iba a pasar, de las lesiones, del cambio de arquero. Nosotros nos dedicamos a trabajar, a ser los mejores del año, enfrentamos a un rival de muchísima jerarquía, de mucha historia, pateándole penales al mejor atajador (Nahuel Guzmán) por historia de la Liga. Los chicos tuvieron un temple enorme. Agradecerles a mis futbolistas, a la directiva, por darme la posibilidad de estar aquí. Estoy muy feliz, toca festejar, pasar un buen Feliz Año Nuevo y el año que viene empezar de vuelta”, declaró.



“Fue espectacular, sólo nos faltó la Leagues Cup, que quedamos eliminados sin perder ningún partido. Fue un año que si lo soñábamos o lo escribíamos no salía, ganar cuatro títulos fue soñado, además dos torneos de liga, sabiendo lo difícil que es ganar la liga en México, con los grandes rivales que enfrentamos. Tuvimos las dos Liguillas a Monterrey y Tigres, fuimos capaces de poder vencerlos. Ellos tuvieron recambio y se nos vinieron un poco. Los jugadores dejaron la vida, tuvieron temple, estoy agradecido e identificado con ellos. Alexis Vega en una pierna, los penales no los vi, sólo escuchaba el ruido. También felicitar al rival, a Guido, que es un amigo, también le dije que tiene una carrera por delante grandísima y seguramente va a ganar muchos títulos”, añadió.

“Los títulos siempre avalan. En este caso fuimos los mejores del año, Tigres tuvo su oportunidad de local y nosotros acá. El equipo mostró mucha templanza, no se desesperó, siguió metiendo, corriendo, el final nos costó un poco de factura con los jugadores, pero estoy feliz”, compartió.



Por último, el también campeón desde el banquillo con Xolos de Tijuana, América y Rayados, dijo que cumplirá su promesa de pintarse el cabello de blanco y rojo, algo que podrá verse en el primer partido del próximo Clausura 2026, además dejó en claro que el equipo ya es de época.

"Se habló demasiado en la semana del cambio de arqueros, de Alexis y su lesión... nosotros nos dedicamos a trabajar y hoy ganamos pateándole penales al mejor atajador de la Liga"

Antonio Mohamed, DT de @TolucaFC











“Es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va ir por más, porque estamos mentalizados en seguir ganando. Ya somos de época, creo, por este año glorioso. Pocos equipos han hecho tanto en un año. Seguiremos buscando triunfos, no les aseguró que haremos una dinastía, pero queremos seguir ganando, nos gusta estar en este escenario y seguiremos por este camino”, culminó el exmediocampista de Toros Neza.