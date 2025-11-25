Huijsen se queda fuera de la convocatoria de Champions frente al Olympiacos: ¿cuándo volverá a jugar con el Madrid?

Los problemas no dejan de acumularse en el Real Madrid. El día comenzaba con la noticia de que Thibaut Courtois no viajaría a Grecia con el resto de sus compañeros para enfrentarse a Olympiacos debido a una gastroenteritis, y a esa baja se ha sumado a última hora la de Dean Huijsen.

Desde el club aún no se ha informado del motivo de la ausencia del central, pero según informan varios medios, Huijsen sufre una sobrecarga que le obligaría a perderse el encuentro de Champions de este miércoles y además sería duda para el próximo partido de Liga del Madrid.

El jugador español tuvo que abandonar la concentración de la selección española en el parón de noviembre y además terminó el partido del domingo frente al Elche con molestias en la rodilla.

La baja de Huijsen es un duro contratiempo para el Real Madrid y para Xabi Alonso, que dispone de pocos efectivos en defensa y solo puede contar con Raúl Asencio como único central para este partido. Recordemos que Antonio Rüdiger, David Alaba y Éder Militão están lesionados, además de Dani Carvajal, Franco Mastantuono y el mencionado Thibaut Courtois.

La buena noticia del día en en Real Madrid, es que Aurélien Tchouaméni ya está recuperado y ha entrado en la lista de convocados. Con la cantidad de lesionados que atraviesa el Madrid, veremos si Alonso apuesta por alinear de inicio al francés en el centro de la zaga o prefiere no arriesgar con él.

Lista de convocados del Real Madrid frente a Olympiacos

Porteros : Lunin, Fran González y Javi Navarro

: Lunin, Fran González y Javi Navarro Defensas : Trent, Raúl Asencio, Carreras, Fran García y Mendy

: Trent, Raúl Asencio, Carreras, Fran García y Mendy Centrocampistas : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos

: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos Delanteros: Vinícius Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

