Importantes novedades respecto de la renovación de Arda Güler con el Real Madrid

Arda Güler y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para prolongar su relación contractual durante dos temporadas más. El creador de juego turco, considerado una de las grandes apuestas de futuro de la entidad blanca, extenderá su vínculo hasta 2031 después de que ambas partes cerraran los últimos detalles de la operación.

La renovación también llegará acompañada de una importante mejora salarial para Arda. El Real Madrid pretende adecuar el acuerdo de Güler al crecimiento que ha experimentado dentro de la plantilla durante las últimas temporadas y, especialmente, al protagonismo adquirido durante el arranque del nuevo proyecto deportivo.

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🇹🇷 Güler acuerda su renovación hasta 2031



🤝 El centrocampista turco pacta con con el Real Madrid la prolongación de su contrato por dos temporadas más, como AS adelantó en septiembre pic.twitter.com/CQVOx5nRSB — Diario AS (@diarioas) October 5, 2026

La intención de ambas partes es completar la firma una vez concluya el actual parón FIFA. El acuerdo está prácticamente cerrado y únicamente resta formalizar la documentación correspondiente para hacer efectiva la ampliación, por lo que desde el entorno del futbolista existe absoluta calma respecto al desenlace de las gestiones.

Con este movimiento, el Real Madrid manda un nuevo voto de confianza hacia uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección de su plantilla. Güler aterrizó en la capital española como una apuesta a futuro, misma que ya se ha convertido en el presente del club.

Atletico Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Su situación ha dado otro paso adelante con el comienzo de la era de José Mourinho. El entrenador desde la pretemporada dejó dentro y fuera de la cancha su gusto por el estilo de juego que desarrolla Güler.

La confianza del cuerpo técnico también coincide con la postura de la dirección deportiva, que considera a Güler un futbolista clave dentro de la planificación a largo plazo. La ampliación hasta 2031 permitirá al Real Madrid proteger a un talento que ya gusta en otros mercados élite del planta.

De esta manera, Güler afrontará su regreso después del parón con dos grandes certezas: un papel vital dentro de los planes de Mourinho y un nuevo contrato esperando su firma, muestra clara de su crecimiento.