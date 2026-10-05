Importantes novedades respecto de la renovación de Arda Güler con el Real Madrid
Arda Güler y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para prolongar su relación contractual durante dos temporadas más. El creador de juego turco, considerado una de las grandes apuestas de futuro de la entidad blanca, extenderá su vínculo hasta 2031 después de que ambas partes cerraran los últimos detalles de la operación.
La renovación también llegará acompañada de una importante mejora salarial para Arda. El Real Madrid pretende adecuar el acuerdo de Güler al crecimiento que ha experimentado dentro de la plantilla durante las últimas temporadas y, especialmente, al protagonismo adquirido durante el arranque del nuevo proyecto deportivo.
La intención de ambas partes es completar la firma una vez concluya el actual parón FIFA. El acuerdo está prácticamente cerrado y únicamente resta formalizar la documentación correspondiente para hacer efectiva la ampliación, por lo que desde el entorno del futbolista existe absoluta calma respecto al desenlace de las gestiones.
Con este movimiento, el Real Madrid manda un nuevo voto de confianza hacia uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección de su plantilla. Güler aterrizó en la capital española como una apuesta a futuro, misma que ya se ha convertido en el presente del club.
Su situación ha dado otro paso adelante con el comienzo de la era de José Mourinho. El entrenador desde la pretemporada dejó dentro y fuera de la cancha su gusto por el estilo de juego que desarrolla Güler.
La confianza del cuerpo técnico también coincide con la postura de la dirección deportiva, que considera a Güler un futbolista clave dentro de la planificación a largo plazo. La ampliación hasta 2031 permitirá al Real Madrid proteger a un talento que ya gusta en otros mercados élite del planta.
De esta manera, Güler afrontará su regreso después del parón con dos grandes certezas: un papel vital dentro de los planes de Mourinho y un nuevo contrato esperando su firma, muestra clara de su crecimiento.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.