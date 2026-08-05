El presente de Gianni Infantino dentro de la FIFA está sobre el limbo. El aún presidente del organismo más poderoso del fútbol en todo el planeta intentó un movimiento con fines de lucro que no fue bien recibido por otras figuras fuertes del balón. Esto, le ha dejado en medio del huracán y desarmado ante los ataques del escrutinio público.

Aunque la misma no está definida, es posible que su despido esté siendo promovido dentro y fuera de FIFA. Sin embargo, Infantino no quiere caer sin antes batallar, es por ello que esta a la caza de apoyo de grandes naciones dentro y fuera del campo, una de ellas Marruecos.

⭐ Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030, según The Times



⚽ El rotativo británico afirma que el presidente de FIFA tomaría esta medida para recibir apoyo en su momento más delicado https://t.co/QdAF44HM0r — MARCA (@marca) August 5, 2026

Prensa internacional afirma que Infantino tuvo una charla directa con el presidente de la Federación de dicha nación. El presidente de FIFA busca su apoyo para mantener su puesto en el corto plazo. De la misma forma para encarar la batalla que está por llegar en contra de toda la UEFA.

A cambio, Gianni ofrece un premio en exceso tentador. El presidente de FIFA está dispuesto a asegurarle a Marruecos de ser sede de la final de la Copa del Mundo 2030. El país anfitrión junto a España está avanzando en la construcción de un estadio con capacidad para ciento quince mil espectadores, mismo que parece podría conseguir su juego de ensueño.

People gather in Ramallah to watch FIFA 2026 World Cup quarter-final match | Anadolu/GettyImages

Con esta promesa, Infantino pararía de largo del otro anfitrión, España, quienes de forma natural están en la causa de UEFA contra Gianni. La decisión dejaría a los ibéricos sin la final del Mundial que tanto anhelan. Misma que buscaban llevar al Santiago Bernabéu o al Camp Nou como segunda opción.

De momento la gente de la Federación de Marruecos no ha dado una respuesta. Sin embargo, es posible que le den la mano a Infantino en el camino, pues esta Federación no se mostró públicamente en contra de la propuesta de Gianni días atrás.