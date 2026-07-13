Inglaterra vs Argentina: previa, predicciones y alineaciones

Las semifinales del Mundial 2026 se hicieron esperar y, a la vez, llegaron más rápido de lo que a un futbolero le gustaría. La recta final del torneo ya está acá y la disputarán las cuatro mejores selecciones del planeta, literalmente, ya que, por primera vez en la historia, los cuatro países mejor ubicados en el ranking FIFA siguen en carrera por el título.

El primer duelo pondrá cara a cara a Francia y España en Dallas. El segundo ofrecerá un clásico internacional con Inglaterra y Argentina en Atlanta, 21 años después del amistoso de 2005 y 24 desde su último cruce mundialista en Corea-Japón 2002.

Los Tres Leones sueñan con disputar una final por primera vez desde 1966, edición en la que levantaron el trofeo. Del otro lado aparece la vigente campeona del mundo, que busca disputar la definición por segunda vez consecutiva con la ilusión del bicampeonato.

Pronóstico SI Fútbol

Si algo dejaron los cuartos de final es que ninguno de los dos equipos llegó hasta acá sin sufrir. Inglaterra necesitó del tiempo suplementario para eliminar a Noruega y volvió a encontrar en Jude Bellingham a su gran salvador. Argentina pasó por un camino muy parecido ante Suiza, con otra noche de resistencia y un Julián Álvarez que destrabó el partido. Ninguno llega sobrado, aunque ambos saben convivir con este tipo de partidos.

Posiblemente sea una semifinal de detalles, con pocas ocasiones y mucho trabajo. Los Tres Leones tienen un plantel repleto de figuras y Argentina también, ademas de la costumbre de aparecer en los momentos más límites y un grupo que ya está acostumbrado a sufrir en los Mundiales. Por muy poco, el pronóstico se inclina hacia la vigente campeona del mundo.

Inglaterra 1-2 Argentina

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Argentina?

Ciudad: Atlanta, Estados Unidos

Atlanta, Estados Unidos Estadio: Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Fecha: miércoles 15 de julio

miércoles 15 de julio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Argentina (últimos cinco partidos)

Inglaterra: 2

Empates: 3

Argentina: 0

Último partido entre ambos: 12/11/2005 - Argentina 2-3 Inglaterra - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Inglaterra Argentina Noruega 1-2 Inglaterra 11/7/2026 Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026 México 2-3 Inglaterra 5/7/2026 Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026 Inglaterra 2-1 RD Congo 1/7/2026 Argentina 3-2 Cabo Verde 3/7/2026 Panamá 0-2 Inglaterra 27/6/2026 Jordania 1-3 Argentina 27/6/2026 Inglaterra 0-0 Ghana 23/6/2026 Argentina 2-0 Austria 22/6/2026

¿Cómo ver Inglaterra vs Argentina por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One, Peacock México TV AZTECA, TUDN, ViX, Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 España DAZN Mundial

Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel, Inglaterra | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Inglaterra alcanzó las semifinales después de vencer 2-1 a Noruega en tiempo suplementario. Bellingham volvió a convertirse en la gran figura del equipo con un doblete que dio vuelta el marcador luego del gol inicial de Andreas Schjelderup. El volante del Real Madrid suma seis tantos en el torneo y comparte la cima entre los goleadores ingleses junto con Harry Kane.

De todas formas, la clasificación no dejó conforme a Thomas Tuchel. El DT valoró lo logrado, aunque cuestionó el rendimiento de su equipo. "El resultado es fantástico. Estamos en las semifinales. Es increíble. No estoy contento con la actuación. Nos complicamos mucho por la forma en que jugamos y hoy tuvimos suerte", expresó.

Las palabras del entrenador encontraron respuesta en Bellingham, que respaldó a sus compañeros luego del desgaste vivido en Miami. "Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos. A veces se gana luchando y lo hicimos", dijo.

El partido dejó preocupación por el desgaste acumulado. Declan Rice dejó el partido en el descanso luego de convivir con molestias durante los días previos, Ezri Konsa terminó con problemas físicos y, como si fuera poco, el plantel afrontará pocos días de recuperación antes del viaje a Atlanta para enfrentar a Lionel Messi y compañía.

Posible alineación de Inglaterra contra Argentina (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane

Últimas noticias de Argentina

Lionel Scaloni, Argentina | JUAN MABROMATA/GettyImages

Argentina también necesitó del tiempo suplementario para ganar, en este caso, 3-1 a Suiza. La selección dirigida por Lionel Scaloni volvió a abrirse paso en un encuentro muy trabado y alcanzó otra semifinal mundialista. Alexis Mac Allister convirtió desde una jugada preparada de pelota parada, Julián marcó el tanto que rompió la igualdad durante el alargue y Lautaro Martínez se reencontró con el gol sobre el final.

En zona mixta, el DT reconoció que su equipo atravesó momentos complicados. "Sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico y nos puso en dificultades. Lo que consiguió este equipo es histórico". Con respecto a las semifinales, fue cauteloso. "Inglaterra tiene un gran entrenador que admiro mucho. Es un partido de fútbol y no mucho más", expresó.

Nicolás Tagliafico también destacó el carácter del plantel durante el torneo. "Quizás no estamos jugando el fútbol que creemos que podemos jugar. Seguimos intentándolo y seguimos logrando los objetivos. Si toca sufrir, vamos a sufrir", dijo. Julián, por su parte, dejó una reflexión en la misma línea. "Tenemos cosas que podemos mejorar. El equipo deja todo hasta el final", afirmó.

La preparación rumbo a la semifinal comenzó con descanso para quienes disputaron los 120 minutos ante los helvéticos. Messi permaneció junto al grupo sin trabajos sobre el campo, Nicolás González realizó tareas livianas por un golpe en el tobillo izquierdo y Cristian Romero y Leandro Paredes, que fueron reemplazados durante el alargue por molestias vinculadas al desgaste, finalmente se confirmó que no presentan lesión.

Posible alineación de Argentina contra Inglaterra (5-3-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi

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