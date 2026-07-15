Inglaterra vs Argentina: ¿qué selección llega mejor a las semifinales del Mundial 2026?

Inglaterra y Argentina se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Los argentinos buscarán el pase a la final por segunda Copa del Mundo consecutiva, con la ilusión de conseguir el bicampeonato. Los ingleses, por su parte, intentarán disputar una final por primera vez en 60 años y conquistar un título que se les niega desde 1966.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en un amistoso disputado en noviembre de 2005, que terminó con victoria 3-2 para los Tres Leones.

A continuación, el análisis de estas semifinales.

Resultados

Inglaterra

Inglaterra 4-2 Croacia (Fase de grupos)

Inglaterra 0-0 Ghana (Fase de grupos)

Panamá 0-2 Inglaterra (Fase de grupos)

Inglaterra 2-1 RD Congo (16avos de final)

México 2-3 Inglaterra (8vos de final)

Noruega 1-2 Inglaterra (4tos de final)

Inglaterra marcó 13 goles y recibió 6.

Argentina

Argentina 3-0 Argelia (Fase de grupos)

Argentina 2-0 Austria (Fase de grupos)

Jordania 1-3 Argentina (Fase de grupos)

Argentina 3-2 Cabo Verde (16avos de final)

Argentina 3-2 Egipto (8vos de final)

Argentina 3-1 Suiza (4tos de final)

Argentina marcó 17 goles y recibió 6.

Tanto Inglaterra como Argentina necesitaron del alargue en la fase eliminatoria. Los Tres Leones lo hicieron en cuartos de final con Noruega, mientras que la Albiceleste tuvo que disputar tiempo extra tanto contra Cabo Verde como ante Suiza.

Ninguno de los dos fue a penales en esta Copa del Mundo.

El rendimiento de las figuras

Inglaterra

Harry Kane, Jude Bellingham, Inglaterra | Nicolò Campo/GettyImages

Inglaterra está teniendo un Mundial soñado y, por cuarta vez en su historia, disputará las semifinales del torneo. No tuvo un camino tan sencillo ni ejerció dominio sobre sus rivales. De hecho, la mayoría de los partidos fueron bastante parejos hasta los segundos tiempos, instancia en la que los Tres Leones suelen mostrar su mejor nivel.

Llegan a esta fase luego de eliminar a Noruega con un doblete de Jude Bellingham y, a falta de una, los ingleses tienen a dos figuras entre sus filas. Harry Kane y el del Real Madrid están haciendo una excelente Copa del Mundo, con goles en casi todos los partidos. Ambos llevan seis tantos y buscarán extender esa marca contra Argentina.

Jordan Pickford, por su parte, dejó atajadas para el recuerdo bajo los tres palos ingleses y es una garantía en el arco.

Argentina

Lionel Messi, Argentina | Carl Recine/GettyImages

Argentina es la selección más goleadora del Mundial hasta ahora y, aunque el rendimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni no termina de convencer, está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo y quiere conseguir el bicampeonato. Antes, deberá eliminar a Inglaterra.

Lionel Messi, con 39 años, es la máxima figura de la Albiceleste y el goleador del Mundial con ocho tantos, compartiendo la cima con Kylian Mbappé. Si bien Argentina recibió un solo gol en la fase de grupos, en las eliminatorias comenzaron los problemas y el rendimiento de Emiliano Martínez, que alguna vez fue la gran figura del equipo, dejó mucho que desear. Sin embargo, contra Suiza pudo redimirse con atajadas decisivas que evitaron la eliminación.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez se reencontraron con el gol en el tiempo extra y se espera que esa confianza los impulse frente a unos Tres Leones que también saldrán con sus mejores jugadores.

Conclusión: ¿quién llega mejor?

La realidad es que, por resultados, figuras y actualidad, la serie llega muy pareja. Argentina tiene una mayor producción goleadora gracias a un Messi encendido, mientras que Inglaterra responde con un Bellingham que viene de marcar dos dobletes consecutivos y un Kane que convierte casi cada pelota que toca.

Las dos selecciones recibieron apenas seis goles en seis partidos de este Mundial. Si el análisis pasa por la experiencia en este tipo de instancias, la balanza podría inclinarse levemente hacia la Albiceleste.

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