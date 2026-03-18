Inter Miami vs Nashville: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami jugará el último partido de su historia en el Chase Stadium antes de estrenar el nuevo y moderno NU Stadium y será enfrentando al Nashville en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

En encuentro de ida finalizó en un empate sin anotaciones 0-0, por lo tanto todo se definirá y está abierto para cualquiera de los dos equipos el boleto a los cuartos de final para medirse al ganador de la serie entre Club América y Philadelphia Union.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre el cuadro de Florida y Tennessee.

Pronóstico SI Fútbol

Este enfrentamiento se ha repetido muchas veces en los últimos meses, ambos equipos se conocen a la perfección y aunque parece que el cuadro de las Garzas le tomó la medida al cuadro de Tennessee, la realidad es que ambos tienen plantillas poderosas y se pueden derrotar entre sí.

Es verdad que la diferencia siempre es Lionel Messi, quien marca la pauta del rumbo de los juegos, así que seguramente será factor el rendimiento del astro argentino para determinar el resultado, pero con la localía, ciertamente marchan como favoritos al triunfo y así meterse a la siguiente ronda.

Inter Miami 2-1 Nashville

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Nashville?

Ciudad : Fort Lauderdale

: Fort Lauderdale Estadio : Chase Stadium

: Chase Stadium Fecha : miércoles 18 de marzo

: miércoles 18 de marzo Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP

El Chase Stadium será la sede del juego, el último antes de mudarse al NU Stadium | Julio Aguilar/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y el Nashville (últimos cinco partidos)

Inter Miami : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Nashville: 1

Último partido entre ambos: 11/03/25 - Nashville 0-0 Inter Miami - Concacaf Champions Cup 2026

Últimos 5 partidos

Inter Miami Nashville Charlotte 0-0 Inter 14/03/26 Columbus 0-1 Nashville 14/03/26 Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26 Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26 D.C. United 1-2 Inter Miami 07/03/26 Nashville 3-1 Minnesota 07/03/26 Orlando City 2-4 Inter Miami 01/03/26 FC Dallas 0-0 Nashville 28/02/26 LAFC 3-0 Inter Miami 21/02/26 Nashville 5-0 Atlético Ottawa 24/02/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs Nashville por Televisión y Streaming online?

País Canal TV /Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX One España Sin transmisión

Últimas noticias de Nashville

Love ourselves a late winner ⏰🏆 pic.twitter.com/RmWhYBd5wp — Nashville SC (@NashvilleSC) March 15, 2026

Los Boys in Gold han tenido el mejor inicio de temporada en la MLS en la historia del club con 3 victorias, 0 derrotas y 1 empate; están invictos en todas las competiciones con 5 victorias, 0 derrotas y 2 empates.

El fin de semana vienen de ganar tras vencer al Columbus Crew por 1-0. Hany Mukhtar anotó el gol de la victoria y el gol número 25,000 en la temporada regular en la historia de la MLS durante el tiempo añadido de la segunda mitad.

Posible alineación de Nashville (4-2-3-1): Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Patrick Yazbek, Matthew Corcoran; Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Warren Madrigal; Sam Surridge.

Últimas noticias de Inter Miami

Full time in Charlotte. ⏰ pic.twitter.com/G6Bw19sB6j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 15, 2026

El pasado fin de semana el cuadro rosado hizo rotaciones con el objetivo de dar descanso a varios de sus titulares y terminaron igualando sin goles ante el Charlotte FC.

Cabe destacar que siete canteranos del Inter Miami participaron; cinco de ellos fueron titulares y dos debutaron en la MLS.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.

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