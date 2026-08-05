Israel Reyes está más lejos que nunca ante un posible fichaje de la Roma

Como se informó en este espacio, la Roma tiene de tiempo atrás en la mira a Israel Reyes. El club de la Serie A llevó el interés al siguiente nivel. Los italianos presentaron este verano una oferta formal por el fichaje del zaguero y lateral derecho sobre la mesa del América.

Si bien es cierto que Reyes tenía el deseo de salir del América y en general de la Liga MX, el movimiento no se ha dado. La cifra ofertada por la Roma no estuvo a la par de lo que exigían en la capital de México. Ahora, un vuelo con destino a la tierra del Coliseo luce prácticamente imposible, pues 'La Loba' ya se ha decantado por otras opciones.

🚨🟡🔴 AS Roma agree €18m package deal for Nahuel Molina from Atlético Madrid, here we go!



Verbal agreement also with Molina on the personal terms as Atlético were pushing for his exit, now all done with Roma.



The right back joins on long term deal. 🇦🇷 pic.twitter.com/YIAxi7itht — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Se confirma que la Roma ha cerrado el fichaje de Nahuel Molina para el lateral derecho. El jugador no entraba más en los planes del Atlético de Madrid. Siendo el caso, el cuadro de la capital de Italia le abrió una puerta ahora que el club está de regreso en la UEFA Champions League.

Adicional, unos cuantos días atrás, los de la Serie A también se reforzaron en la defensa central. El elegido fue el joven griego de 22 años Konstantinos Koulierakis, quien llega desde el fútbol de Alemania luego de terminar su ciclo con un club que firmó el descenso en el ciclo pasado, el Wolfsburg.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

De esta manera, el equipo italiano se ha fortalecido en las dos posiciones que puede desarrollar Israel Reyes. Siendo el caso, parece que el la llegada del mexicano ya no es una prioridad veraniega. Incluso si el club llegase a buscar su fichaje aún, su arribo se daría para partir en un rol mucho más secundario.

Reyes lleva tiempo buscando un acomodo en Europa. El mexicano tiene 26 años y edad edad ya no es del todo llamativa para el mejor fútbol del planeta. Aún así, la puerta se abrió, sin embargo, el América la cerró una vez que las condiciones financieras no estuvieron a la altura de lo deseado en el nido.