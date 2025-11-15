Italia vs Noruega: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Grupo I de la Eliminatoria Mundialista de la UEFA de cara al Mundial 2026 llega a su fin con un partido de trámite para el líder, pero de orgullo para el local.

Italia (18 puntos) recibe en el Estadio Olímpico de Roma a Noruega (21 puntos), en un duelo donde la Azzurra ya está prácticamente condenada al repechaje por tercera eliminatoria consecutiva.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs Noruega?

Ciudad : Milán, Italia

: Milán, Italia Fecha : domingo 16 de noviembre

: domingo 16 de noviembre Horario : 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)

: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España) Estadio: San Siro

TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-MDA-ITA | DANIEL MIHAILESCU/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Italia vs Noruega en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA.tv Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de Italia

Rival Resultado Competición Moldavia 2-0 V Eliminatorias Mund. Israel 3-0 V Eliminatorias Mund. Estonia 3-1 V Eliminatorias Mund. Israel 5-4 V Eliminatorias Mund. Estonia 5-0 V Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Noruega

Rival Resultado Competición Estonia 4-1 V Eliminatorias Mund. Nueva Zelanda 1-1 E Amistoso Israel 5-0 V Eliminatorias Mund. Moldavia 11-1 V Eliminatorias Mund. Finlandia 1-0 V Amistoso

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-EST | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

Últimas noticias de Italia

La Azzurra de Gennaro Gattuso llega a este partido con una racha de cinco victorias, pero la situación es crítica.

Debido a la arrolladora diferencia de goles de Noruega (que los supera por 17 tantos), a Italia no le basta con ganar: necesita una goleada histórica de cifras astronómicas para evitar el repechaje, un escenario que es prácticamente imposible.

Últimas noticias de Noruega

El equipo de Ståle Solbakken ha sido una máquina. Lideran el grupo con un paso perfecto de 7 victorias, anotando 33 goles.

Vienen de reafirmar su dominio al vencer 4-1 a Estonia, con dos goles de Haaland y dos de Sørloth. Con 21 puntos y una diferencia de goles masiva, tienen el boleto directo al Mundial prácticamente asegurado; un empate o incluso una derrota leve en Roma les basta.

Martin Odegaard of Norway (L), Giacomo Raspadori of Italy (C... | SOPA Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Italia

Portero : Guglielmo Vicario

: Guglielmo Vicario Defensas : Raoul Bellanova, Gianluca Mancini, Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso

: Raoul Bellanova, Gianluca Mancini, Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso Centrocampistas : Sandro Tonali, Bryan Cristante, Giacomo Raspadori

: Sandro Tonali, Bryan Cristante, Giacomo Raspadori Delanteros: Riccardo Orsolini, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.

Noruega

Portero : Orjan Nyland

: Orjan Nyland Defensas : Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggheim, David Moller Wolfe

: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggheim, David Moller Wolfe Centrocampistas : Oscar Bobb, Sander Berge, Patrick Berg, Antonio Nusa

: Oscar Bobb, Sander Berge, Patrick Berg, Antonio Nusa Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland.

Pronóstico SI

La obligación de Italia es ganar, pero la presión real ha desaparecido, pues saben que el repechaje es su destino. Noruega, ya clasificada, jugará sin presión. Se espera que la 'Azzurra' busque una victoria por el orgullo en casa, pero enfrentará a una de las ofensivas más letales de Europa.

Italia 1-1 Noruega