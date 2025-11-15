Sports Illustrated Fútbol

Italia vs Noruega: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Solo un verdadero milagro salvaría a la 'Azzurra' del repechaje
Carlos García|
Alessandro Bastoni of Italy (L) and Erling Haaland of Norway...
Alessandro Bastoni of Italy (L) and Erling Haaland of Norway... | SOPA Images/GettyImages

El Grupo I de la Eliminatoria Mundialista de la UEFA de cara al Mundial 2026 llega a su fin con un partido de trámite para el líder, pero de orgullo para el local.

Italia (18 puntos) recibe en el Estadio Olímpico de Roma a Noruega (21 puntos), en un duelo donde la Azzurra ya está prácticamente condenada al repechaje por tercera eliminatoria consecutiva.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs Noruega?

  • Ciudad: Milán, Italia
  • Fecha: domingo 16 de noviembre
  • Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)
  • Estadio: San Siro
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-MDA-ITA
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-MDA-ITA | DANIEL MIHAILESCU/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Italia vs Noruega en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

-

UEFA.tv

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de Italia

Rival

Resultado

Competición

Moldavia

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Israel

3-0 V

Eliminatorias Mund.

Estonia

3-1 V

Eliminatorias Mund.

Israel

5-4 V

Eliminatorias Mund.

Estonia

5-0 V

Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Noruega

Rival

Resultado

Competición

Estonia

4-1 V

Eliminatorias Mund.

Nueva Zelanda

1-1 E

Amistoso

Israel

5-0 V

Eliminatorias Mund.

Moldavia

11-1 V

Eliminatorias Mund.

Finlandia

1-0 V

Amistoso

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-EST
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-EST | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

Últimas noticias de Italia

La Azzurra de Gennaro Gattuso llega a este partido con una racha de cinco victorias, pero la situación es crítica.

Debido a la arrolladora diferencia de goles de Noruega (que los supera por 17 tantos), a Italia no le basta con ganar: necesita una goleada histórica de cifras astronómicas para evitar el repechaje, un escenario que es prácticamente imposible.

Últimas noticias de Noruega

El equipo de Ståle Solbakken ha sido una máquina. Lideran el grupo con un paso perfecto de 7 victorias, anotando 33 goles.

Vienen de reafirmar su dominio al vencer 4-1 a Estonia, con dos goles de Haaland y dos de Sørloth. Con 21 puntos y una diferencia de goles masiva, tienen el boleto directo al Mundial prácticamente asegurado; un empate o incluso una derrota leve en Roma les basta.

Martin Odegaard of Norway (L), Giacomo Raspadori of Italy (C) and Morten Thorsby
Martin Odegaard of Norway (L), Giacomo Raspadori of Italy (C... | SOPA Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Italia

  • Portero: Guglielmo Vicario
  • Defensas: Raoul Bellanova, Gianluca Mancini, Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso
  • Centrocampistas: Sandro Tonali, Bryan Cristante, Giacomo Raspadori
  • Delanteros: Riccardo Orsolini, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.

Noruega

  • Portero: Orjan Nyland
  • Defensas: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggheim, David Moller Wolfe
  • Centrocampistas: Oscar Bobb, Sander Berge, Patrick Berg, Antonio Nusa
  • Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland.

Pronóstico SI

La obligación de Italia es ganar, pero la presión real ha desaparecido, pues saben que el repechaje es su destino. Noruega, ya clasificada, jugará sin presión. Se espera que la 'Azzurra' busque una victoria por el orgullo en casa, pero enfrentará a una de las ofensivas más letales de Europa.

Italia 1-1 Noruega

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

