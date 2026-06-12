Javier Aguirre confirma su primer cambio para el duelo ante Corea del Sur

El debut mundialista de la selección mexicana entró dentro de lo positivo. En medio de un ambiente de fiesta, la escuadra nacional venció con mínima complicaciones a su similar de Sudáfrica por un dos a cero final. Un marcador que incluso parece se quedó corto valorando lo que fue el trámite del encuentro.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para México. Sobre el cierre del encuentro y a pesar de jugar con dos hombres de más en la cancha, César Montes se fue expulsado por una falta en condición de último hombre. Siendo el caso, Javier Aguirre deberá mover su equipo para la segunda jornada del Mundial y ya ha elegido al reemplazo.

🚨🤯 BREAKING: Edson Alvarez will START at centre-back against South Korea in Guadalajara due to Cesar Montes’ suspension.



Confirmed by Javier Aguirre. 🏆✍🏼 pic.twitter.com/4JcrlyDM4p — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 11, 2026

Es difícil (elegir entre Erik Lira y Edson Álvarez) porque Edson terminó de central por la expulsión de César. Me decanté por Lira, ya lo dije en la previa, porque Edson vino después de su cirugía con sólo tres o cuatro minutos (de juego) en el Fenerbahce, al llegar aquí le dimos minutos en los tres partidos previos, le metimos mucho a los entrenamientos de tal suerte que llegó para jugar 90 minutos, pero hablé con él y le dije ‘voy a empezar con César y Lira’, y ahora con la tarjeta roja de César es muy probable que él juegue de central. Javier Aguirre

Mexico vs South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Aguirre dará la pelota a Edson Álvarez para el cruce ante Corea del Sur el próximo miércoles en la cancha del Akron. capitán de la selección mexicana partió como suplente en el debut del Mundial, sin embargo, tendrá su revancha inmediata ante la escuadra asiática.

Si bien Edson lleva varios años fungiendo como un medio de contención, es importante recordar que inició su carrera como un zaguero central. Ahora el mexicano deberá retornar a su puesto de origen en medio de la emergencia.

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