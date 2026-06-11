Javier Aguirre define su meta titular para el debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica: ¿Rangel o Memo Ochoa?

La fiesta de la Copa del Mundo está a un par de horas de comenzar. La selección mexicana en su calidad de anfitriona se cruzará con su similar de Sudáfrica, cotejo que se ha de llevar a cabo en el tres veces mundialista Estadio Azteca, hoy denominado Estadio Ciudad de los Deportes.

El técnico de la escuadra nacional ofreció declaraciones el día de ayer previas al encuentro. En las mismas decidió no dar el once inicial que había seleccionado para el mismo. Ahora, ya se conoce el cuadro con el que Javier Aguirre saltará a la cancha y se disipa una de las grandes dudas: la portería.

❌¡NO VA GUILLERMO OCHOA! ❌



Con información de nuestro reportero Enrique Martínez (@enrique_mtzv), Raúl ‘Tala’ Rangel será el portero titular de México contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026#MT2026 pic.twitter.com/FhIlwBh82Z — MedioTiempo (@mediotiempo) June 11, 2026

Prensa cerca al Tri confirma que Raúl Rangel será el meta titular de México en contra de Sudáfrica. La decisión es final y representa un voto de confianza total de parte de Javier Aguirre para el arquero que se ha ganado su puesto como el número uno desde hace casi un año, superando al hoy lesionado Luis Ángel Malagón y al histórico Guillermo Ochoa.

Rangel está en la mejor etapa de su carrera. Es un perfil joven para el arco nacional, que, además de contar con un amplio rango de seguridad con las manos, es sin duda el portero mexicano de la actualidad con mejor juego de piernas.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

De esta forma terminan rumores y suspicacias que colocaban a Guillermo Ochoa por delante de Rangel como una forma de homenajear su carrera. El veterano ha llegado a seis copas del mundo, sin embargo, parece que al igual que las dos primeras, tendrá que vivir ésta última desde el banquillo.

El cotejo se jugará en punto de la una de la tarde tiempo del centro de México. Rangel será uno de los hombres a seguir en el cotejo debido al foco que ha recibido en los últimos días.