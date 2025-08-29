Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de México para enfrentar a Japón y Corea del Sur en septiembre

Pese a que la selección mexicana ya tiene su pase para ser parte de la Copa del Mundo 2026, por ser anfitriona, aun así debe prepararse de la mejor forma para llegar con plenitud y hacer un papel histórico, es por eso, que se medirá en carácter amistoso ante dos selecciones que ya están clasificadas a dicho certamen: Japón y Corea del Sur.

¡EL CHUCKY LOZANO REGRESA A LA SELECCIÓN MEXICANA!🇲🇽



Revelan la convocatoria de México para los duelos ante Japón y Corea del Surhttps://t.co/SOl5ZFPIWG pic.twitter.com/fgkDDKH9Qe — MedioTiempo (@mediotiempo) August 28, 2025

Durante la Fecha FIFA de mes de septiembre, El Tricolor chocará contra los nipones el 7 de septiembre en el Oakland Coliseum, mientras hará lo propio ante los surcoreanos el 9 del mismo mes en el Geodis Park.



Se debe recordar que esta semana el técnico Javier Aguirre decidió llevar a cabo un microciclo al llamar a varios jugadores de la Liga MX para observarlos de cerca y saber si así podrían ganarse un lugar pensando en el Mundial, aunque se da por hecho que casi todos los cupos ya están llenados con los nombres de las convocatorias habituales.

¡Mes patrio y juega nuestra Selección! 🇲🇽



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. 📋✅#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

*Publicidad para México* pic.twitter.com/zdJShdpNQR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

De cualquier forma, El Vasco dio a conocer este jueves cuáles serán los jugadores que formarán parte del combinado tricolor para medirse a los Samuráis Azules y los Tigres del Oriente, destacando el retorno de Hirving ‘Chucky’ Lozano, que milita en el San Diego FC de la MLS, así como de Rodrigo Huescas, que disputará la UEFA Champions League con el Copenhague de Dinamarca.



Otros que lograron instalarse en esta lista son el defensa Juan Purata (Tigres), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Marcel Ruiz (Toluca), Erick Sánchez (América), Diego Laínez (Tigres) y Germán Berterame (Rayados), los cuales no son tan habituales en los llamados del estratega, sin olvidar que Guillermo Ochoa, que no tiene club, quedó fuera para darle entrada a Carlos Moreno (Pachuca).

🚨🇲🇽 OFICIAL. La convocatoria de la Selección Mexicana.



Así la lista de convocados de México para enfrentar a Japón y Corea del Sur en la próxima Fecha FIFA.



¿Opiniones?



❌ Sin Ochoa, Araujo y Quiñones

❌ Sin Gilberto Mora, convocado sub 20

❌ No va Ángel Sepúlveda



✅ Regresa… pic.twitter.com/stioyAPFG9 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 28, 2025

Algunos que también fueron descartados son: Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Efraín Álvarez (Chivas) y Jesús ‘Tecatito’ Corona (Rayados).



Este es el listado completo de México para los amistosos de septiembre:



Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca)



Defensas: Rodrigo Huescas (Copenhague), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Genoa), Juan Purata (Tigres), Chiquete Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)



Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahce), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Érick Sánchez (América)



Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Diego Laínez (Tigres), César Huerta (Anderlecht), Raúl Jiménez (Fulham), Santi Giménez (AC Milán), Hirving Lozano (San Diego FC), Germán Berterame (Rayados), Alexis Vega (Toluca)