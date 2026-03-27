Javier Aguirre habla sobre el regreso de Guillermo Ochoa a la selección mexicana

El parón de selecciones será de alta importancia para la selección mexicana. El cuadro nacional se cruzará en primera instancia en contra de Portugal en la cancha del Estadio Azteca. Posteriormente, el cruce será en contra del cuadro de Bélgica, partido que se realizará en Chicago.

Los cotejos del mes de marzo será vitales para el Tri. Para Javier Aguirre, técnico en turno servirán para definir los nombres finales que aún no tienen ganado su boleto al Mundial. Para más de un jugador, este llamado será el último para demostrar su valía luego de no ir sobrados de oportunidades en el camino.

'ES UN REFERENTE DEL FUTBOL MEXICANO'



Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y su convocatoria con el Tri:



'Está en activo y está compitiendo'.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/PBMbX7NpXF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 26, 2026

Uno de esos casos bien podría ser el de Guillermo Ochoa. El veterano no es llamado con México desde julio del año pasado durante la Copa Oro donde fue suplente. Pese a ello, el entrenador Javier Aguirre afirma que el meta no tiene nada que demostrar, sabe desde ya lo que le puede sumar al grupo con y sin balón.

Lo de Memo es un portero en activo, lleva muchos años fuera de la Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, un referente del futbol mexicano; tengo a dos, él y Rafa, también estaba Andrés, está activo, bien, lo quiero ver, punto. Javier Aguirre

FBL-FRIENDLY-MEX-TRAINING | LUIS CORTES/GettyImages

Si abrir la puerta de más al debate, o meterse en el ruido, Javier fue bien claro: Guillermo es un jugador por trayectoria está un paso al frente y que representa a México dentro y fuera del campo. Además, es un jugador en activo como profesional y es por ello que tiene el deseo de valorar en qué nivel se encuentra.

Se entiende que en este punto el veterano tiene firmada la plaza al Mundial. La baja de Malagón le ha jugado en contra. Pese a ello, es Raúl Rangel quien se perfila como el número uno en la posición.

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